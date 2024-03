Addio Simeone? Non solo Lazio, altre due squadre l’hanno chiesto al Napoli

Giovanni Simeone potrebbe lasciare Napoli la prossima estate: sul calciatore argentino ci sarebbero molte società.

Giovanni Simeone è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli, seppur da comprimario. Goal decisivi, pesanti come macigni quelli dell’argentino, che con le reti realizzate contro Milan e Roma ad esempio ha indirizzato in maniera evidente il destino del campionato.

L’ex Hellas Verona non è riuscito a ripetere le prestazioni della scorsa annata in questo campionato, calando nettamente di rendimento al pari di tutti i propri compagni, risucchiato dal vortice che ha portato il Napoli dal tricolore all’anonima lotta per la qualificazione in Champions League.

Simeone – Napoli: si valuta l’addio, le opzioni per l’argentino

Nonostante un rendimento non più al top, però, il “Cholito” resta uno degli attaccanti più appetibili nel panorama italiano e non solo. Sul figlio d’arte di Giovanni, infatti, ci sarebbero vari club dei campionati più competitivi.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sull’ex Hellas Verona ci sarebbero stati sondaggi di West Ham e Betis Siviglia, che permetterebbe all’attaccante argentino di riavvicinarsi al padre, allenatore dell’Atletico Madrid, per delle sfide “in famiglia”.

La squadra più interessata al giocatore, però, secondo il portale, sarebbe la Lazio, complice l’arrivo di Igor Tudor. Il tecnico croato, da poco ingaggiato dai biancocelesti, ha già allenato Simeone durante l’esperienza al Verona, è stato l’allenatore che più di tutti ha saputo toccare le corde del giocatore, permettendogli di realizzare ben 17 goal in 35 partite, un bottino che gli è poi valso la chiamata del Napoli.

I contatti dell’agente di Simeone con il club di Lotito, risalirebbero ai mesi scorsi, quando la società capitolina ha iniziato a valutare concretamente il post Immobile, l’arrivo di Tudor, potrebbe ad oggi alimentare tale interesse ed aprire una vera e propria trattativa tra le parti. Allo stesso tempo, Aurelio De Laurentiis, non sarebbe particolarmente propenso ad una cessione del giocatore, anzi, lo cederebbe unicamente in caso di una esplicita richiesta del bomber.

Servirebbe in ogni caso, una proposta ben diversa dai 15 milioni versati dal Napoli nell’estate del 2022 all’Hellas Verona, una trattativa che conoscendo i caratteri vulcanici di De Laurentiis e Lotito, sarebbe sicuramente scoppiettante. Insomma, il futuro di Simeone è ancora tutto da definire, nelle prossime settimane se ne saprà qualcosa in più, ad oggi, però, la sua permanenza sotto l’ombra del Vesuvio appare meno sicura rispetto agli scorsi mesi.