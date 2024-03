“Vuole tornare al Napoli”, annuncio dell’agente: sarà il nuovo attaccante?

La stagione calcistica si appresta a volgere verso il termine, e di conseguenza iniziano già i discorsi di calciomercato. L’agente dell’attaccante annuncia a sorpresa la volontà del suo assistito di tornare al Napoli.

Il Napoli non vede l’ora di concludere questa stagione nefasta, in cui sono state deluse le aspettative della dirigenza. Adesso si cercherà di chiudere al meglio questa annata, sperando di cogliere al fotofinish la qualificazione in Champions League.

Al termine di questa stagione, saranno fatte delle attente riflessioni, che porteranno presumibilmente ad un total ridimensionamento della squadra e non solo. Intanto si inizia a parlare già di mercato, con l’agente che si espone sulla volontà del suo assistito di tornare a Napoli.

L’agente dell’attaccante dichiara “Vuole tornare al Napoli”: nome nuovo per l’attacco degli azzurri

Come ormai sembra già scritto, Victor Osimhen saluterà il Napoli al termine della stagione. L’attaccante nigeriano sarà ceduto dalla società ad una cifra monstre, che poi sarà investita almeno in parte per l’acquisto del nuovo 9 del Napoli. Sono diversi i nomi che sono stati accostati già al Napoli in queste settimane, ma a sorpresa c’è una candidatura di un’attaccante. Difatti è intervenuto a Radio CRC, l’agente di Walid Cheddira, Bruno di Napoli, che si è espresso così sulla volontà del marocchino: “Per ogni calciatore giocare al Maradona è un sogno. Cheddira ha dimostrato di poter fare questa categoria. L’obiettivo è quello di tornare a Napoli e ritagliarsi uno spazio. È un calciatore duttile che in coppia può fare ancora meglio. Sicuramente potrebbe essere un giocatore che potrebbe far parte della rosa del Napoli. Ad oggi non ho avuto colloqui con Micheli e Meluso. È prematuro. Stanno seguendo Cheddira con attenzione come fanno sempre e siamo contenti”.

Dunque arriva la candidatura di Cheddira per un posto nell’attacco del Napoli per la prossima stagione. L’attaccante marocchino è stato acquistato la scorsa estate dal Bari, per poi essere girato al Frosinone per accumulare la giusta esperienza per giocare in Serie A. La stagione dell’attaccante di proprietà del Napoli è stata fin qui altalenante, con i numeri realizzativi sicuramente al di sotto della aspettative dopo l’exploit al Bari. Nonostante ciò, Cheddira punta al ritorno al Napoli, dove vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista, puntando anche sui grandi cambiamenti che ci saranno in estate. L’addio quasi certo di Osimhen e la possibile cessione di Simeone o Raspadori aprirebbero le porte del Napoli a Cheddira, che potrebbe giocarsi le proprie chance in un’ipotetico attacco a due, o subentrando dalla panchina.