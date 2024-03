Ultim’ora, confronto tra Acerbi e i dirigenti: l’Inter ha preso una decisione!

L’Inter entra in scena nella vicenda che ha visti coinvolti Francesco Acerbi e Juan Jesus: la società ha preso una decisione.

Non accennano a placarsi le polemiche attorno al caso Acerbi, quest’ultimo additato di aver commesso un atto razzista nei confronti del difensore partenopeo Juan Jesus. Il numero 15 dell’Inter, nella giornata di oggi, ha avuto un confronto con i dirigenti della società nerazzurra: quest’ultimi disposti ad ascoltare la versione del proprio tesserato.

Il difensore ha ribadito che nelle parole pronunciate all’indirizzo del calciatore brasiliano non ci sia stato alcun intento discriminatorio: dichiarazioni che soprattutto sui social hanno scatenato la rabbia dei tifosi e ha condotto, nella serata di ieri, lo stesso Juan Jesus a prendere posizione con un post su Instagram in cui ha chiarito la situazione.

Francesco Acerbi e Juan Jesus saranno convocati domani, mercoledì 20 marzo, a colloquio con il procuratore federale Giuseppe Chiné, al quale il giudice sportivo ha chiesto di approfondire l’accaduto del presunto insulto razzista che l’ex Lazio avrebbe rivolto al numero 5 a disposizione del mister Francesco Calzona.

L’Inter ha ascoltato Acerbi, la decisione del club sul giocatore

Secondo quanto riportato dall’esperto giornalista di Sky, Matteo Barzaghi, la società avrebbe preso una posizione precisa riguardo alla questione che ha visto coinvolto Acerbi: l’Inter non emanerà alcun comunicato sulla questione. Pertanto la decisione definitiva sul fatto verrà presa dalla Procura Federale che provvederà a risolvere il caso.

Nella giornata di ieri, a Milano in Stazione Centrale, Acerbi aveva negato di aver proferito il termine a lui attribuito dall’avversario che ha affermato con forza il contrario, sia fuori che in campo: Juan Jesus, infatti, era stato immortalato dalle telecamere mentre protestava all’indirizzo del direttore di gara La Penna. Al minuto 58, infatti, l’ex Roma dopo aver bisticciato con Acerbi, avrebbe subìto un insulto razzista.

Un evento molto strano, alla luce delle dichiarazioni che ha rilasciato lo stesso marcatore azzurro della gara nel post-partita: “Cosa è successo con Acerbi? Quello che succede in campo resta in campo, lui è andato un po’ oltre con le parole ma è un bravo ragazzo, ha chiesto scusa ed è tutto ok. Ci siamo abbracciati, dentro al campo ci sta di tutto, si è scusato e spero non accada più, è un ragazzo intelligente”.

Una vicenda che richiede chiarezza immediata affinchè anche la stessa credibilità della Lega Serie A, autrice di giornate dedicate contro ogni forza di razzismo, rimanga intatta.