Sostituto Osimhen, non solo David: il Napoli pensa al bomber da 30 gol a stagione

Quasi sicuramente il Napoli in estate si priverà di Victor Osimhen, da cui incasserà una cifra considerevole. I dirigenti azzurri hanno individuato vari profili, ma in queste ore un’attaccante ha dato il via al duello a distanza con David per la successione del nigeriano.

La prossima sessione di mercato vedrà per forza di cose il Napoli tra i club più attivi. Dopo la scorsa campagna estiva deludente, il club partenopeo dovrà rifarsi completamente il look in vista della prossima stagione, complice anche diversi addii che ci saranno al termine di quella attuale.

Oltre all’ormai certo addio a zero di Zielinski, in partenza c’è anche Victor Osimhen, da cui il Napoli ricaverà un cifra superiore ai 100 milioni di euro. Sono diversi gli attaccanti seguiti dalla dirigenza, tra cui in particolare David, ma nelle ultime ore salgono le quotazioni del bomber da 30 gol stagionali.

Il Napoli pensa al post Osimhen: oltre a David piace il bomber da 30 gol stagionali

In casa Napoli si è pienamente concentrati su questo finale di stagione, dove si spera di raggiungere in maniera miracolosa la qualificazione alla prossima Champions League. Oltre alle questioni di campo, si guarda con un occhio al futuro in vista della prossima stagione. La sessione estiva di calciomercato si avvicina sempre più, ed il Napoli rivoluzionerà totalmente il proprio organico. Difatti al termine della stagione, Victor Osimhen quasi sicuramente sarà ceduto, con gli azzurri che incasseranno la cifra monstre di oltre 100 milioni. Parte di questa cifra sarà investita sul sostituto del nigeriano, che potrebbe essere il bomber da 30 gol stagionali, Santiago Gimenez, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Feyenoord ha totalizzato 28 reti la passata stagione, ed in quella attuale è già a quota 24, e potrebbe fare proprio al caso del Napoli.

Gli azzurri seguono da tempo diversi profili, tra cui Zirkzee e David. L’attaccante canadese del Lille sembrava essere il preferito, ma nelle ultime ore Gimenez avrebbe sbaragliato la concorrenza balzando in cima alla lista. L’attaccante argentino che milita nel club olandese ha un valore di 50 milioni di euro proprio come il canadese, ma la cifra non dovrebbe spaventare il Napoli. Gli azzurri incasseranno almeno il doppio dalla cessione di Osimhen, e quindi avranno grande margine di manovra per scegliere il sostituto del nigeriano. Inoltre Gimenez ha anche già una discreta esperienza europea – proprio come David – e ciò potrebbe influire decisamente sulla scelta finale della dirigenza. Ogni discorso va rimandato all’estate, ma la caccia al post Osimhen è già entrata nel vivo.