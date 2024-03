“Sei solo un buffone”, attacco improvviso a Juan Jesus

Dopo le polemiche degli ultimi giorni per il caso Acerbi-Juan Jesus, arriva un attacco inaspettato nei confronti del difensore azzurro.

Non accennano a placarsi, giustamente, le polemiche riguardo il caso Acerbi-Juan Jesus che è nato subito dopo il triplice fischio di Inter-Napoli.

Qualora, infatti, le parole di matrice razzista da parte di Francesco Acerbi dovessero essere confermate dalle autorità, questa sarebbe una situazione da valutare in maniera corretta e nessuno dovrà minimizzare quanto accaduto nel corso del big match di domenica sera.

Juan Jesus, dopo aver sentito le parole pronunciate da Acerbi si era rivolto all’arbitro per far presente quanto accaduto. Il direttore di gara, però, non avendo sentito personalmente o attraverso i propri assistenti quanto accaduto, non ha potuto prendere alcun provvedimento disciplinare nei confronti del difensore nerazzurro.

La sanzione, però, per Acerbi potrebbe arrivare attraverso la Procura Federale e per il difensore ex Lazio potrebbero esserci addirittura 10 giornate di squalifica.

Nelle ultime ore sono stati tanti gli attestati di stima nei confronti di Juan Jesus per non aver taciuto di fronte ad un possibile episodio di razzismo, ma alcuni hanno anche attaccato il difensore brasiliano.

Caso Acrebi-Juan Jesus: attacco frontale nei confronti del difensore azzurro

Al termine del match tra Inter e Napoli, Juan Jesus aveva voluto chiudere la questione affermando come Acerbi si fosse scusato per quanto detto nel corso del match e come ciò che accade in campo resta in campo. Acerbi, però, ha affermato nella giornata di ieri di non aver mai pronunciato determinate parole di stampo razzista e questo ha scatenato l’ira del numero 5 azzurro che ha denunciato sul proprio profilo Instagram il difensore nerazzurro.

Nella giornata di oggi, però, arriva un attacco improvviso nei confronti di Juan Jesus. A farlo è la testata giornalistica Dillinger News, fondata da Fabrizio Corona e salita alla ribalta per lo scandalo scommesse che ha travolto il calcio italiano alcuni mesi fa.

Attraverso un post sulla propria pagina Instagram, Dillinger News ha attaccato Juan Jesus definendolo “buffone” per non aver abbandonato il campo come fatto da Mike Maignan alcune settimane fa nel corso di Udinese-Milan.

Di seguito quanto evidenziato:

“Reputavi il gesto così grave? Sei sicuro? Allora prenditene e vattene dal campo come ha fatto Mike Maignan, altrimenti sei solo un buffone. Viva Acerbi. Il campo è il campo, Cordiali saluti”.

Parole molto pesanti che sicuramente susciteranno molto scalpore nelle prossime ore. Notoriamente, però, questo è il modus operandi di Fabrizio Corona che negli anni ha sempre ricercato la visibilità utilizzando anche parole molto pesanti.