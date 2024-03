Napoli, non solo Zielinski: l’Inter ha pronti 40 milioni per l’azzurro

L’Inter guarda in casa Napoli per rinforzarsi in vista della prossima stagione: oltre a Zielinski c’è un altro azzurro sul taccuino di Marotta.

Un’altra giornata di campionato si è conclusa in casa Napoli. Gli azzurri hanno affrontato l’Inter che procede spedita verso il 20° scudetto della sua storia. Contro il Napoli, però, i nerazzurri si sono dovuti accontentare di un pareggio.

Il Napoli, ora, dovrà fare quasi bottino pieno nelle ultime 9 partite per provare a centrare quantomeno il quinto posto che vorrebbe dire quasi certamente Champions League.

Inter-Napoli, però, non è stato un match come tutti gli altri. Oltre alle tantissime polemiche delle ultime ore per il caso Acerbi-Juan Jesus, il match è stato anche un intreccio tra presente e futuro di alcuni giocatori. Nello specifico, Piotr Zielinski uno dei veterani dello spogliatoio azzurro, lascerà Napoli al termine della stagione per unirsi ai nerazzurri.

Il centrocampista polacco, però, non è l’unico calciatore del Napoli che potrebbe finire a Milano, sponda nerazzurra del Naviglio, nella prossima stagione.

Marotta guarda in casa Napoli in vista della della prossima stagione

Nonostante la stagione ampiamente deludente, nella rosa del Napoli ci sono giocatori di assoluto valore. Tra questi, ovviamente, ci sono Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Oltre a loro, però, ci sono anche giocatori che hanno trovato meno spazio, ma che comunque hanno delle qualità superiori alla media.

Si tratta di Giacomo Raspadori, uno degli attaccanti migliori del calcio italiano in questo momento e che è finito nel mirino dell’Inter e della coppia Marotta-Ausilio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che l’Inter stia puntando proprio l’ex Sassuolo per rinforzare il reparto più deficitario della rosa di Inzaghi, ovvero l’attacco.

Il noto quotidiana fa sapere che all’Inter occorreranno almeno 40 milioni di euro per strappare Raspadori al Napoli. Marotta dovrà trovare liquidità per affondare il colpo. Il giocatore da sacrificare, alla luce delle difficoltà sul fronte rinnovo, potrebbe essere Denzel Dumfries. Oltre a lui, i nerazzurri potrebbero cedere, mantenendo la recompra, anche Oristanio e Valentin Carboni.

In questo modo l’Inter avrebbe la possibilità di andare a prendere Raspadori dal Napoli che insieme a Taremi andrebbe a creare una nuova coppia di sostituti in attacco di livello sicuramente superiore rispetto a Sanchez e Arnautovic.

Il Corriere dello Sport fa sapere che oltre a Raspadori, sul taccuino di Marotta c’è ance Albert Gudmundsson del Genoa. Anche in questo caso i nerazzurri dovrebbero sborsare almeno 40 milioni di euro.