Napoli, grande gesto inaspettato: rifiuta la Nazionale per gli azzurri, il vero motivo

L’azzurro fa un gesto inaspettato: rifiuta la convocazione in Nazionale e resta a Castel Volturno per il Napoli.

La Serie A si ferma per una nuova sosta per le Nazionali prima del rush finale di stagione. Al ritorno il Napoli non avrà più chances per sbagliare. Nelle ultime 9 partite, infatti, gli azzurri dovranno fare bottino pieno per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli accederebbe alla massima competizione europea grazie al Ranking Uefa Nazionale. L’Italia, infatti, è quasi certa di aver ben cinque squadre nella prossima Champions League.

La squadra di Francesco Calzona, dunque, dovrà farsi trovare pronta in vista dei prossimi impegni. Nel corso di questa sosta, il Napoli avrà modo di lavorare maggiormente dal punto di vista tattico per provare a cambiare l’inerzia ad una stagione complicatissima. Gli azzurri, però, lavoreranno a Castel Volturno privi del proprio allenatore. Calzona, infatti, è volato in Slovacchia per rispettare gli impegni da ct della Nazionale.

Il gruppo di azzurri che resteranno a Castel Volturno è risicato, ma ci sono anche dei volti che sono rimasti a sorpresa all’SSCN Konami Training Center.

Niente Nazionale: resta a Napoli per la squadra

Nelle ultime ore è arrivata la notizia del forfait alla Nazionale di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è alle prese con un nuovo infortunio muscolare e non è potuto partire.

Oltre al nigeriano, un po’ a sorpresa a Castel Volturno è presente anche Hamed Junior Traore.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere del Mezzogiorno, pare che la mancata convocazione con la Costa d’Avorio sia da imputare ad una volontà del giocatore azzurro.

Traore, infatti, ha concordato con il ct della Costa D’Avorio la mancata convocazione per lavorare a Castel Volturno e ritrovare la condizione migliore in vista dell’ultima parte di stagione.

Traore, non va dimenticato, ritorna da una lunga convalescenza a causa della Malaria contratta sul tramonto del 2023. Nelle prime settimane a Napoli, infatti, non era mai stato convocato e anche ora non ha mai giocato una partita per tutti i 90 minuti di gioco.

I tifosi del Napoli, dunque, non hanno ancora potuto ammirare Traore al massimo del suo potenziale che è quello che ha stregato il Napoli già diverse stagioni fa quando l’ivoriano vestiva la maglia dell’Empoli.

La speranza di Traore e del Napoli è che dopo la sosta il numero 8 azzurro possa essere in grande forma per risultare decisivo nella corsa alla prossima Champions League.