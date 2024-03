Mercato Napoli, lascia per un’altra big in ricostruzione? Affare da 20 milioni

Il mercato estivo si avvicina sempre più e il Napoli deve stare attento al possibile assalto di una big di Serie A per l’azzurro.

La stagione corrente si è rivelata completamente diversa da quella scorsa. Il Napoli, assoluto dominatore lo scorso anno è un lontanissimo parente di quello potuto ammirare lo scorso anno.

“La squadra più bella d’Europa” tanto decantata la scorsa stagione, non esiste più. Il Napoli ha dovuto affrontare delle difficoltà che ad inizio anno non erano nemmeno lontanamente immaginabili. Gli azzurri, infatti, hanno patito più del previsto tre addii principali della scorsa estate.

Il primo è sicuramente quello di Luciano Spalletti che ha iniziato il suo percorso con la Nazionale e condurrà l’Italia ai prossimi europei. Dopo di lui c’è l’addio di Cristiano Giuntoli. L’uomo mercato che ha costruito in una sola estate la squadra perfetta per vincere lo scudetto ha preferito rilanciarsi con la Juventus, la sua squadra del cuore. Oltre a loro, poi, c’è la partenza di Kim MinJae che però non sta trovando la fortuna sperata nella sua nuova avventura con il Bayern Monaco.

Una big di Serie A sul centravanti azzurro: i dettagli

Tra le grandi dello scorso anno, non solo il Napoli sta trovando grandi difficoltà in questa stagione. Anche la Lazio, arrivata seconda in campionato la stagione scorsa, si trova ad affrontare una stagione complicata.

I biancocelesti sono in piena ricostruzione dopo l’addio di Sarri e l’arrivo di Tudor nella giornata di ieri. Proprio l’arrivo del nuovo tecnico potrebbe portare la Lazio ad affondare il colpo per Giovanni Simeone.

A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega nel dettaglio i possibili scenari. La valutazione del centravanti argentino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma la trattativa tra De Laurentiis e Lotito potrebbe rivelarsi più complicata del previsto.

Dal canto suo, il Cholito, starebbe spingendo per l’addio al Napoli dato il poco spazio trovato in questa stagione. Per l’ex Hellas Verona, la Lazio sarebbe più di una possibilità. Il Cholito, infatti, è cresciuto a Formello quando il padre si laureava campione proprio con la maglia dei biancocelesti.

Il Corriere dello Sport, inoltre, rivela come Simeone abbia già chiesto la cessione a gennaio, ma il Napoli ha bloccato tutto dato l’impegno in Coppa d’Africa di Osimhen. La prossima estate, però, l’addio del numero 18 azzurro potrebbe davvero concretizzarsi, anche alla luce del possibile addio di Ciro Immobile alla Lazio.