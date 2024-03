L’agente annuncia: “Vogliono andare via da Napoli, sono stanchi di De Laurentiis”

Annuncio di una certa rilevanza da parte dell’agente: i suoi colleghi sono stanchi di trattare con De Laurentiis.

L’ex agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Le sue parole sono state tutt’altro che positive per la società del club partenopeo, ritenuta poco disponibile nel venire incontro alle richieste dei calciatori. Il procuratore ed esperto di calcio francese ha espresso il suo parere anche su altri fronti: le trattative che coinvolgono il mercato in entrata del Napoli.

Sul taccuino di Meluso, infatti, per sostituire Victor Osimhen, ci sarebbero alcuni profili molto interessanti: su tutti Jonathan David. Satin, sull’attaccante canadese, ha condotto un’analisi generale sulla sua condizione: “Lui e Osimhen sono due giocatori diversi. David è arrivato in Europa e cresciuto in Belgio prima di arrivare al Lille quando Osimhen è stato trasferito al Napoli. David da gennaio sta facendo molto molto bene perché ha fatto 15 gol in tre mesi”.

“Stanchi di negoziare con De Laurentiis e Chiavelli”: la situazione

Il procuratore ha poi allargato il suo discorso su altri nomi di uno spessore piuttosto elevato, soprattutto negli ultimi tempi: in cima alla lista dei desideri ci sarebbero infatti Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione del Bologna e Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord. Entrambi potrebbero essere ingolositi dall’ambiente partenopeo e dalla possibilità di poter strappare obiettivi importanti, ad una condizione: la Champions League.

L’eventuale mancata partecipazione alla massima competizione europea, potrebbe costar caro al Napoli, sul piano della credibilità e sul piano degli interpreti. Inoltre il fattore società, secondo Satin, non aiuta di certo: “I giocatori bravi ci sono per il Napoli, ma sono fuori parametro. Conoscete la difficoltà nel portare calciatori a Napoli. Dei colleghi sono stanchi di negoziare con De Laurentiis e Chiavelli. Se c’è un’altra possibilità, portano un calciatore altrove“.

Un dettaglio non di poco conto che con la cessione di Osimhen potrebbe complicare ulteriormente le cose. L’obiettivo degli azzurri è di ricostruire un progetto ambizioso, dimenticando l’attuale stagione e rifondando, partendo dalla difesa, gli ideali di gioco con un allenatore capace di riportare entusiasmo in città e ambizione nello spogliatoio.

Da una parte mister Calzona è pronto a giocarsi le sue ultime 9 chance, per agguantare un miracoloso piazzamento nell’Europa che conta, dall’altra il presidente del Napoli vorrà sicuramente smentire le parole di Satin, con fatti che potrebbero determinare la prossima stagione partenopea.