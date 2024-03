Juan Jesus-Acerbi, interviene la Procura FIGC: cosa succede

In Italia si dibatte ancora moltissimo del caso di presunto razzismo tra Acerbi e Juan Jesus: ora interviene la Procura FIGC.

Inter-Napoli è ormai andata in archivio. Il Napoli è riuscita in quella che potrebbe quasi definirsi un’impresa, ovvero strappare un punto a San Siro contro i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, poi, arrivava da 10 vittorie consecutive in campionato che le hanno permesso di allungare in maniera decisiva sulla Juventus e di regalarsi con largo anticipo lo scudetto.

Il Napoli è ancora in piena lotta per la Champions League e la speranza dei tifosi azzurri è che la sosta per le Nazionali possa far bene ai ragazzi di Calzona in vista del rush finale.

Il match contro l’Inter, però, ha lasciato un profondo strascico di polemiche a causa delle presunte frasi di matrice razzista pronunciate da Acerbi nei confronti di Juan Jesus. Ora è pronta ad intervenire la Procura FIGC.

Acerbi-Juan Jesus, arrivano novità sul caso

Sin da subito dopo il triplice fischio dell’arbitro La Penna, si è iniziato a parlare di possibile episodio di razzismo subito dal centrale del Napoli.

Nella giornata di oggi è arrivato il responso del Giudice Sportivo che non ha ancora comminato una sanzione nei confronti di Acerbi, ma ha chiesto alla Procura Federale di intervenire per andare a fondo sul caso.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, inoltre, rivela che la Procura FIGC convocherà già oggi sia Acerbi che Juan Jesus per permettere loro di spiegare quanto accaduto nel corso del big match di domenica sera.

Il procuratore Chinè, oltre ad ascoltare Juan Jesus e Acerbi acquisirà tutte le immagini e i video del match per comprendere meglio la dinamica di quanto accaduto sul terreno di gioco di San Siro. Chinè, inoltre, potrebbe anche decidere di chiamare altri testimoni per poter permettere loro di dare il proprio contributo nella vicenda.

Francesco Acerbi, dunque, ora rischia davvero grosso e la sua stagione potrebbe essere già finita. In questi casi, infatti, la sanzione minima è di 10 giornate di squalifica. Al termine del campionato mancano solo 9 partite e questo vorrebbe dire che Acerbi dovrà scontare la squalifica anche alla prima giornate della prossima stagione, oltre a non poter festeggiare sul campo lo scudetto con la sua Inter.

Non è impossibile, poi, che arrivino decisioni drastiche anche sul fronte Nazionale. Acerbi, nella giornata di ieri, infatti, ha già lasciato il ritiro azzurro.