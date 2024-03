Infortunio Osimhen, come sta davvero? Parla il medico del Napoli

In casa Napoli c’è apprensione per le condizioni di Victor Osimhen che ha saltato il big match contro l’Inter: parla il medico degli azzurri.

Victor Osimhen si è dimostrato l’uomo imprescindibile per il Napoli. Con il suo ritorno dalla Coppa d’Africa gli azzurri sono tornati a dei livelli accettabili e si sono regalati un po’ di speranza per la corsa ala Champions League in vista della prossima stagione.

Con il suo ritorno, infatti, le difese avversarie sono costrette a rimanere più basse per evitare l’attacco alla profondità del nigeriano. Oltre a questo, i difensori sono costretti ad una marcatura serrata sul bomber azzurro e questo permette a Kvaratskhelia di giocare con maggior libertà. Nelle ultime settimane, infatti, si è visto anche un importante ritorno in grande spolvero dell’esterno georgiano che nella prima parte di stagione è stato costantemente triplicato e ha avuto poche chances per incidere sul match.

Nell’ultima sfida contro l’Inter, Osimhen è stato costretto a guardare i compagni per 90′ dalla panchina. Dopo la gara di ritorno ha accusato un nuovo problema muscolare che lo ha costretto ai box. Osimhen, poi, salterà anche le amichevoli della Nigeria e resterà a Castel Volturno per tornare al massimo della condizione in vista del rush finale di stagione.

Infortunio Osimhen, parla il medico del Napoli

L’infortunio di Osimhen, dunque, tiene tutti con il fiato sospeso in casa Napoli. Molto del futuro del club partenopeo, infatti, passa dalla presenza di Osimhen in campo.

Proprio a riguardo delle condizioni dell’attaccante nigeriano ha parlato il dottor Raffeale Canonico, medico sociale del Napoli. Canonico ha voluto rassicurare i tifosi azzurri in una breve intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte.

“Ai tifosi dico di stare tranquilli perché abbiamo sempre fatto il nostro lavoro con scienza e coscienza, cercando di valutare e ponderare una serie di rischi e benefici. Spesso ci troviamo a fronteggiare infortuni muscolari che hanno una durata superiore a un mese e questo può essere un peso importante per i club. Per questo a volte può essere utile capire che saltare uno o due allenamenti o una partita ti salva le successive sei o sette gare”.

Il dottor Canonico, poi, parla del mondo dello sport che si sta spingendo sempre più in là con il numero di partite da giocare durante la stagione.

