Gaetano, che beffa per il centrocampista: l’annuncio in conferenza provoca rimpianti

Gianluca Gaetano ha subito una grossa beffa nella giornata di oggi: l’annuncio in conferenza stampa provoca rammarico.

Da eterna riserva, a titolare inamovibile. Questa la stagione vissuta da Gianluca Gaetano, che a gennaio ha scelto di trovare la via di un maggiore minutaggio accettando la corte del Cagliari di Claudio Ranieri, che ha donato nuova linfa al giocatore.

Riportato nel suo ruolo congeniale, quello di trequartista, il ragazzo di Cimitile si è reso protagonista di ben 3 goal in sole 6 partite, un bottino importante, che condito da giocate di alta qualità, sottolineate dallo stesso “Sir Claudio”, hanno rilanciato i sardi nella corsa alla salvezza.

Gaetano – Spalletti: che beffa per l’ex centrocampista del Napoli

Prestazioni importanti insomma, che hanno fatto circolare voci relative ad una possibile convocazione in nazionale del giocatore. Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, nella sua conferenza odierna, ha fatto luce in merito, confermando tali indiscrezioni:

“Avrei voluto portare Calafiori con noi a dire il vero, ma era impegnato con l’under 21, non andiamo a farci la guerra tra noi come club Italia. Stesso discorso vale probabilmente per Fabbian, inoltre avrei voluto portare Gaetano e farlo stare con noi, ma si è infortunato“.

Parole chiare del c.t, che ha confermato quanto i progressi dell’ex Napoli siano stati non solo ben visibili, ma anche fruttuosi. Spalletti, ha poi proseguito la conferenza stampa, commentando l’episodio Juan Jesus – Acerbi:

“Acerbi out? Restiamo forti ma ci dispiace sotto l’aspetto umano, abbiamo visto Francesco in difficoltà. Bisogna stare attenti a ciò che diciamo e facciamo, soprattutto quando rappresentiamo la nazionale, non sono importanti solamente le due ore di match, ma anche le altre 22. Abbiamo la responsabilità di uno sport importantissimo per la nostra nazione, ci sono delle cose ancora da chiarire e abbiamo dovuto agire, Acerbi mi ha detto che però non c’è stato nessun episodio di razzismo”.

Insomma, il difensore dell’Inter avrebbe confermato quanto dichiarato alla stazione di Milano centrale anche al proprio allenatore in nazionale. L’ex Lazio e Sassuolo, infatti, all’uscita dal treno che l’ha riportato a casa aveva così risposto ai giornalisti: “Non ho mai detto nulla di razzista, gioco da 20 anni a calcio e so cosa dico. Juan Jesus? Con lui mi sono chiarito”. Dichiarazioni che stonavano con la protesta del brasiliano e che hanno causato una reazione forte di quest’ultimo, che attraverso il suo profilo Instagram ha attaccato Acerbi spiegando per filo e per segno l’accaduto.