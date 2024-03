Duello Napoli-Milan per l’attaccante: la richiesta del club per lasciarlo partire

Napoli e Milan sono a caccia di un’attaccante da inserire nel proprio organico, e sarebbe pronte al duello di mercato. La richiesta del club per cederlo.

La prossima sessione di mercato vedrà molto cambiamenti in varie squadre di Serie A. Chi avrà però particolarmente bisogno di diversi colpi è il Napoli, che probabilmente ridimensionerà gran parte dell’organico attuale.

L’addio quasi certo di Osimhen aprirà ovviamente le porte ad un nuovo attaccante. A caccia di un nuovo bomber c’è però anche il Milan, visto che Giroud potrebbe salutare a fine stagione. Sia Napoli che Milan hanno messo nel mirino un centravanti interessante, per cui sono pronte a dar vita ad un duello di mercato.

Duello di mercato tra Napoli e Milan per un’attaccante: la richiesta del club

Napoli e Milan sarebbe i due top club che in estate cambieranno quasi sicuramente il loro attuale numero 9. Gli azzurri probabilmente cederanno Osimhen ad una cifra monstre, mentre i rossoneri saluteranno quasi certamente Giroud, vista anche la sua età non più rosea. Per questo motivo i due club sono già al lavoro per sondare diversi profili per l’attacco in vista della prossima sessione di mercato. In particolare, i due top club italiani avrebbero messo gli occhi sull’attaccante polacco del Fenerbahce, Sebastian Szymanski. Il Milan avrebbe già presentato una prima offerta da 18 milioni – stando a quanto riportato da Aksam – ma il club turco avrebbe declinato prontamente. La richiesta del Fenerbahce per far partire Szymanski si aggira attorno ai 28 milioni di euro. Una cifra che non può spaventare Napoli e Milan, che dovranno comunque sborsare diversi milioni per acquistare il nuovo attaccante.

In questa stagione, Szymanski ha già messo a referto 14 reti e 12 assist, dimostrando di essere cinico in zona gol, ma anche un buon rifornitore per i compagni. L’attaccante polacco potrebbe essere la soluzione “low cost” per Napoli e Milan, visto che altri obiettivi come Zirkzee o David si aggirano a cifre intorno ai 50-60 milioni di euro. Il problema potrebbe arrivare però dall’esterno, visto che c’è l’interesse anche di altri club sul polacco. Oltre a Napoli e Milan, il Tottenham sarebbe alla ricerca di un’attaccante, visto che la scorsa estate Kane non è stato rimpiazzato dalla dirigenza degli Spurs. Qualora si scatenasse un’asta di mercato, il prezzo di Szymanski potrebbe lievitare ben oltre i 28 milioni richiesti dal Fenerbahce. Ciò metterebbe fuori gioco le due italiane, vista la potenza di fuoco di un top club di Premier League come il Tottenham.