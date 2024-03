Caso Acerbi-Juan Jesus, spunta un retroscena a sorpresa accaduto durante il match: lo avrebbe fatto l’arbitro

Continuano a susseguirsi novità intorno al caso di razzismo che vedrebbe coinvolto Francesco Acerbi nei confronti di Juan Jesus. A due giorni dall’incontro, spunta un clamoroso retroscena che sarebbe avvenuto durante il match.

Dal termine di Inter-Napoli, non si fa altro che parlare del caso di razzismo che sarebbe avvenuto durante l’incontro. Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, avrebbe insultato in maniera razzista Juan Jesus, ma sull’accaduto aleggiano diversi dubbi viste le versioni contrastanti dichiarate dai due giocatori.

Intanto il difensore nerazzurro è stato escluso dal ritiro dell’Italia a causa di questo episodio, in attesa della decisione della Procura su altre sentenze. Intanto spunta un nuovo retroscena sull’episodio di razzismo, che avrebbe fatto l’arbitro durante il match.

Caso Acerbi-Juan Jesus: spunta un retroscena riguarda l’arbitro La Penna

Continua ad infittirsi il caso di razzismo scoppiato durante Inter-Napoli, in cui Acerbi avrebbe insultato Juan Jesus per il colore della pelle. Si sono già susseguite diverse dichiarazioni dei due, con le versioni che al momento sono abbastanza contrastanti. Ciò ovviamente non fa altro che alimentare dubbi ed ipotesi sulla vicenda, che ad oggi non si è ancora chiarita definitivamente. Intanto Tuttosport svela un clamoroso retroscena, secondo il quale l’arbitro La Penna avrebbe proposto a Juan Jesus l’interruzione del match, dopo che il brasiliano aveva spiegato l’accaduto con Acerbi. A questa proposta del Direttore di gara, il difensore del Napoli avrebbe detto di no, optando per il proseguimento dell’incontro senza alcuna interruzione. Sempre il quotidiano sportivo spiega come tutto sarebbe iniziato da alcuni spintoni tra i due, che poi sarebbe sfociato nell’insulto razzista di Acerbi verso Juan Jesus.

Ovviamente questo retroscena non fa altro che infittire questo caso di razzismo. Le versioni dei due giocatori sono contrastanti, con Juan Jesus che accusa Acerbi, mentre il difensore dell’Inter ha negato categoricamente di aver insultato in modo razzista il brasiliano. Il caso è già finito nella mani della Procura Federale, che si occuperà di scovare sempre maggiori dettagli sull’accaduto. Inoltre saranno ascoltati personalmente anche i due giocatori, che deporranno la loro versione che poi sarà valutata attentamente. Nel caso in cui la versione di Juan Jesus sarà confermata, per Acerbi potrebbe arrivare una maxi squalifica pari a circa dieci giornate di stop. Ad oggi però il caso non è per niente alla chiusura della questione, che si protrarrà avanti ancora per diversi giorni. Non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni o annunci da parte delle parti interessate alla vicenda, che poi porteranno ad una decisione sull’accaduto.