Acerbi-Juan Jesus, in arrivo una maxi squalifica: non solo 10 giornate

Continua a tenere banco in Serie A il caso Acerbi-Juan Jesus: per il difensore nerazzurro è in arrivo un maxi squalifica.

In questa stagione, raramente una sosta per le Nazionali si è rivelata essere tranquilla e senza notizie di grande rilievo. Ad inizio stagione, infatti, nel corso della sosta per le Nazionali, il calcio italiano è stato travolto dallo scandalo scommesse con l’allontanamento dal ritiro azzurro di alcuni calciatori.

Questa volta, invece, a farla da padrone è l’episodio accaduto nel corso di Inter-Napoli tra Juan Jesus e Acerbi. Il tutto sembrava essersi concluso al termine della gara quando Juan Jesus, autore del gol del pareggio, ha affermato che la discussione tra lui e il difensore nerazzurro sarebbe rimasta in campo e che non ci fosse bisogno di portare alla luce altro dopo che Acerbi si era scusato nel corso del match.

Da subito, però, si è capito che nel corso della discussione erano arrivate parole molto pesanti da parte di Acerbi. Nella giornata di ieri, poi, il difensore nerazzurro ha negato ogni possibile frase razzista nei confronti di Juan Jesus. Questo non è stato digerito dal numero 5 azzurro che attraverso il proprio profilo Instagram ha denunciato Acerbi rivelando anche il contenuto della presunta frase razzista.

Acerbi-Juan Jesus: cosa rischia il nerazzurro

Francesco Acerbi, ora, non è assolutamente in una situazione facile. Il difensore nerazzurro, infatti, sta già subendo lo scotto di quanto successo. Nella giornata di ieri Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale di comune accordo con la federazione e con il club nerazzurro.

Ora, stando a quanto riporta l’edizione odierna de “La Repubblica“, starebbe rischiando davvero grosso. Qualora la presunta frase razzista dovesse essere confermata, Acerbi avrebbe violato l’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, nel comma 2 dell’articolo 28, sono definite le pene a cui il protagonista dell’infrazione è destinato. Secondo quanto si evince dal regolamento, per Acerbi sarebbero pronte almeno 10 giornate di squalifica. Oltre a ciò, nei casi più gravi, è possibile, per la Procura, procedere con una squalifica a tempo. Oltre alla squalifica, Acerbi potrebbe essere multato per una cifra che varia dai 10.000 ai 20.000 euro.

Sempre “La Repubblica“, fa sapere, però, che per far si che la squalifica venga comminata c’è bisogno che la violazione sia accertata con prove inoppugnabili. Ora spetterà alla Procura Federale andare alla ricerca minuziosa della possibile frase incriminata rivolta da Acerbi a Juan Jesus nel corso del match della scorsa sera.