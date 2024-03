Razzismo Acerbi contro Juan Jesus, decisione storica dell’Italia: il comunicato

Durante Inter-Napoli di ieri sera, si è verificato un episodio di razzismo piuttosto sgradevole da parte di Acerbi nei confronti di Juan Jesus. Arriva la presa di posizione storica da parte della Nazionale italiana sull’accaduto.

La partita tra Inter e Napoli che ieri ha chiuso la 29ª giornata di Serie A ha visto purtroppo il verificarsi di un episodio di razzismo. I protagonisti della vicenda ormai sono ben noti, ossia Francesco Acerbi e Juan Jesus, con il difensore italiano che ha compiuto un gesto sgradevole verso il difensore brasiliano.

L’episodio è finito in mano alla Procura, che sta pensando di punire severamente Acerbi per questo brutto gesto. Intanto arriva la prima presa di posizione da parte dell’Italia, che ha effettuato una decisione alquanto storica.

L’episodio di razzismo verificatori ieri sera a San Siro durante Inter-Napoli non sta certamente passando inosservato. La denuncia nel post partita da parte di Juan Jesus nei confronti di Acerbi potrebbe scatenare una serie di reazioni a catena proprio nei confronti del difensore dell’Inter. In attesa degli eventuali provvedimenti da parte della Lega Serie A e della Procura, è arrivata una decisione storica da parte della Nazionale Italiana nei confronti di Acerbi:

COMUNICATO DELL’ITALIA NEI CONFRONTI DI ACERBI – “Il calciatore Francesco Acerbi, arrivato questa mattina nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di appartenenza. Di conseguenza, è stato convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini, che faceva già parte della lista dei pre convocati”.