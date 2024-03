Perché il Napoli subisce sempre gol? I numeri svelano il vero problema – GRAFICO e VIDEO

Il Napoli è in netta ripresa sotto la guida di Francesco Calzona, con i risultati positivi che stanno arrivando seppur con dei dati sfavorevoli. Spiegato il reale problema degli azzurri, che non è a sorpresa la difesa.

La stagione del Napoli è ed è stata fin qui deludente, visto che all’inizio dell’anno si puntava ad una stagione in linea con quella precedente. Purtroppo così non è stato, anche a causa di alcune scelte errate effettuate dalla dirigenza, che poi hanno portato il Napoli ad una situazione critica.

Nel corso della stagione son passati tre allenatori sulla panchina azzurra, e solamente con Calzona c’è stata una leggera ripresa, anche se i problemi persistono. Ecco svelato il vero e proprio problema del Napoli in questa stagione.

In casa Napoli si guarda positivamente ai recenti risultati, visto quello che era stato l’andamento sotto le guide di Rudi Garcia e Walter Mazzarri. Dal momento dell’approdo sulla panchina del Napoli di Francesco Calzona, c’è stato un cambiamento nel trend dei risultati, ma alcuni problemi sono ancora presenti. L’allenatore del Napoli è riuscito a risolvere alcuni problemi all’interno della squadra, mentre su altri si fatica ancora a trovare la giusta quadra. Si potrebbe pensare alla difesa, ma a sorpresa non è quello il reale problema del Napoli in questa stagione. Ecco qual’è il problema del Napoli in questa stagione, stando a quanto spiegato da Marco Giordano per Spazionapoli.it:

“Il Napoli di Calzona pende sempre almeno un gol, e ciò ha determinato anche il pareggio contro l’Inter. È la fase difensiva che non va nel Napoli, e Calzona sta passando il suo tempo per migliorare un aspetto in particolare: il filtro a centrocampo. Ci sono dei dati che evidenziano questo aspetto. Nella partita di ieri, la pericolosità delle azioni fatte in transizione dall’Inter è stata quasi del 60%. I nerazzurri ogni volta che ripartivano in contropiedi, trovavano degli spazi tra le maglie del Napoli. L’indice del Napoli per le azioni in transizione è stato del 44%, ossia ben 16% in meno dell’Inter. Questo significa che l’Inter era posizionata meglio rispetto al Napoli. Questo tipo di differenza nasce da una diversa capacità di filtrare l’azione avversaria. Gli attaccanti ed i centrocampisti devono bloccarti quando sei in ripartenza.

L’Inter è stata più veloce nel possesso palla (36 km/h velocità del pallone), mentre per il Napoli “solo” 33 km/h. C’è una grande differenza, perché quei 2-3 chilometri in più segnano una maggiore difficoltà nell’intercettare il pallone. Un’altro indice importante riguarda il possesso palla, che può essere effettuato tramite passaggi o la conduzione del pallone. Se si conduce palla è più facile perderlo, vista la maggiore pressione. Per quanto riguarda l’Inter, la differenza tra conduzione e passaggi è stata pari, 50% per parte. Nel Napoli invece c’è maggiore difficoltà nel passaggio a causa dell’interdizione avversaria. Ciò evidenzia una conduzione al 57%, mentre i passaggi sono al 43%.