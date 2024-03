Osimhen, salta tutto dopo l’infortunio: decisione presa, è ufficiale

Osimhen, convocato dalla nazionale nigeriana, non prenderà alla fine parte agli impegni con le “Golden eagles”.

Il Napoli ha salutato quest’oggi tutti i calciatori impegnati con le proprie nazionali. Un elenco lungo, lunghissimo, con tanti calciatori pronti a fronteggiarsi in amichevoli e non solo. Piotr Zielinski e Khvicha Kvaratskhelia, ad esempio, giocheranno 90, o addirittura 180 minuti carichi d’intensità, pronti ad accaparrarsi gli ultimi posti per Euro 2024 nel corso degli spareggi validi per le qualificazioni alla competizione.

Anche Victor Osimhen era stato inizialmente convocato dalla sua Nigeria, nonostante fosse rimasto in panchina contro l’Inter a scopo precauzionale. Gli azzurri di Francesco Calzona, capaci di evitare la sconfitta grazie alla rete di Juan Jesus, non hanno potuto contare sul proprio bomber principe, con il tecnico partenopeo che ha spiegato chiaramente nel post – gara quali fossero le cause dell’infortunio: “Osimhen ha sofferto di una infiammazione alla cicatrice del vecchio infortunio”, insomma, una stagione segnata dai tanti stop per l’ex capocannoniere della Serie A.

Osimhen – Nigeria: la decisione ufficiale dello staff sul bomber

Nonostante il mancato utilizzo contro l’Inter, in maniera del tutto sorprendente, Victor Osimhen è stato però convocato dalla Nigeria per le gare amichevoli delle “Golden Eagles”. Una decisione inaspettata, che aveva causato non pochi malumori nell’ambiente azzurro e tra gli addetti ai lavori.

Nonostante ciò, seppur in ritardo, alla fine c’è stato il dietrofront sperato in merito. Secondo quanto riportato dalla stessa SSC Napoli, Osimhen non prenderà parte agli impegni con la propria selezione, restando così a Napoli, dove nel Konami Center proseguirà il proprio iter riabilitativo.

Una notizia importante per il Napoli, a maggior ragione con il calendario ricco di scontri diretti alle porte e l’obiettivo proibitivo del quarto – quinto posto, valido per la qualificazione in Champions League. La società partenopea, inoltre, ha comunicato in giornata anche l’assenza dalle convocazioni in nazionale di un altro giocatore Hamed Jr Traorè. L’ivoriano, in netta ripresa sul piano fisico, resterà quindi con i pochi azzurri a Castel Volturno.

Insomma, si prospettano due settimane cariche di lavoro per i due giocatori, soprattutto per Osimhen, con la speranza ed il dovere di concludere al meglio la sua avventura al Napoli, forse mai come oggi ai minimi termini per ciò che concerne il rapporto con i tifosi. Una situazione paradossale, per un calciatore che soli 9 mesi fa era il re assoluto della futura squadra campione d’Italia.