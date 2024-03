Napoli in Champions al sesto posto? Possibile in un caso: gli azzurri ora sperano

Napoli, anche il sesto posto può valere la qualificazione alla prossima UEFA Champions League: la possibilità che fa sperare gli azzurri

Il pareggio contro l’Inter ha portato il Napoli a quota 45 punti in classifica. Il bottino in questione porta gli azzurri al settimo posto in graduatoria, in attesa del recupero di Atalanta-Fiorentina, rinviata ieri a causa dell’improvviso malore che ha colpito Joe Barone, dg della Fiorentina. L’obiettivo stagionale è sempre la qualificazione alla Champions League. L’eliminazione agli ottavi contro il Barcellona impone agli azzurri di qualificarsi attraverso la classifica di campionato, ma quest’anno potrebbe bastare anche un piazzamento meno importante della quarta posizione.

Prima di tutto c’è da tener conto della possibilità che l’Italia ottenga un extra spot, grazie al ranking UEFA. La classifica si basa sul rendimento in Europa delle squadre di quel determinato paese. L’Italia avrà certamente una squadra in semifinale di Europa League, visto che ai quarti di finale si affronteranno Roma e Milan. La Fiorentina ha avuto un sorteggio molto favorevole, che ha aperto la strada per la seconda finale Conference in due anni. L’Atalanta invece dovrà affrontare il Liverpool in Europa League. In sintesi, le possibilità che l’Italia abbia uno spot in più per la prossima Champions sono piuttosto alte.

Napoli in Champions con il sesto post? Le possibili combinazioni

Quindi, nel caso in cui l’Italia rientrerà tra le prime due nazioni del ranking, anche il quinto posto basterà ad accedere alla Champions League 2024\25. Ma non è finita qui. Infatti, come ricordato nelle scorse ore da Fabio Caressa a Sky Sports, c’è la possibilità che anche la sesta classificata possa accedere alla massima competizione europea.

Da regolamento la vincente dell’Europa League ottiene anche l’accesso alla Champions. Quindi, se Roma o Atalanta vincono la competizione e arrivano quinte in campionato, potrebbe aprirsi il posto alla sesta grazie all’extra spot citato in precedenza. Il regolamento definitivo verrà però pubblicato dalla UEFA nei prossimi giorni.

Champions, buono anche il sesto post? Nuova possibilità per il Napoli

Seppur non ci sia la certezza che il sesto posto possa valere l’accesso alla Champions League, il Napoli deve provare a fare il meglio possibile. Calzona deve giocarsi le sue carte da qui alla fine della stagione per tentare la riconferma sulla panchina azzurra. Però non ha senso fare calcoli sul piazzamento finale, perché tutto può cambiare da un momento all’altro.