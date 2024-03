Mercato Napoli, nome nuovo per la difesa: “Offerti 18 milioni di euro”

Mercato Napoli, gli azzurri si muovono per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione: spunta un nome nuovo dall’Olanda

Non manca molto alla fine della stagione. Il Napoli si è già messo alla ricerca del prossimo allenatore, sul quale basare il nuovo progetto del club partenopeo. Dalla scelta del tecnico dipenderanno anche le strategie di mercato. Però, nonostante non si sia ancora arrivati ad una decisione definitiva per l’allenatore, il team di scouting partenopeo è alla ricerca di profili interessanti per rinforzare la rosa della prossima stagione. Un reparto nel quale, con ogni probabilità, si agirà con decisione è la difesa. Gli azzurri proseguiranno sulla strada intrapresa a gennaio, ricercando un nuovo centrale di difesa.

Napoli, colpo di mercato in difesa: le possibili opzioni

L’edizione odierna de Il Mattino fa un focus sulle possibili operazioni di mercato in difesa del Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano gli azzurri si fionderanno nuovamente su Nehuen Perez dell’Udinese, inseguito anche quest’inverno. Si proverà a chiudere alle stesse condizioni proposte a gennaio.

Se l’Atalanta dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe sfumare Scalvini come obiettivo di mercato. E quindi, di conseguenza, potrebbe sfumare il sogno doppio colpo con l’affiancamento di Teun Koopmeiners. Il Mattino però riporta un nuovo obiettivo sulla lista della dirigenza partenopea: Olivier Boscagli.

Chi è Olivier Boscagli, nuovo obiettivo del Napoli

Olivier Boscagli, francese classe 1997, ha cominciato la sua carriera da professionista al Nizza, in Francia, nel 2013. Ha esordito con la squadra riserve del club, il Nizza II, in National 2. Viene promosso al Nizza dei grandi nella stagione 2015\16. Continua la sua esperienza in Francia al Nimes, in prestito, per poi tornare ed entrare stabilmente nelle rotazioni del Nizza.

Nel 2019 il passaggio al PSV, dove milita ancora oggi. 98 presenze con il club olandese, condite da 9 reti, una media piuttosto per un difensore centrale. Alto 1.81 m, piede sinistro, è dotato anche di ottime capacità tecniche, che gli permettono di impostare con relativa facilità. Negli anni è stato utilizzato anche come centrocampista e come terzino sinistro, dimostrando una discreta duttilità.

Boscagli in passato anche nel giro delle nazionali giovani della Francia, affermandosi tra i talenti più interessanti in circolazione. Stando a quanto riportato da Il Mattino il Napoli avrebbe già stanziato 18 milioni di euro per acquistarlo. Questa la prima offerta del club partenopeo, che vuole quindi regalare al nuovo allenatore il primo rinforzo.