Juan Jesus rompe il silenzio sui social: “Ecco cosa mi ha detto Acerbi”

Juan Jesus rompe il silenzio: il difensore brasiliano ha preso parola in merito all’episodio di ieri sera a San Siro.

Nel pareggio tra Inter e Napoli, gara terminata ieri sera con il risultato di uno ad uno, oltre alla solida prestazione culminata con goal, da parte di Juan Jesus, un altro triste episodio è salito alla ribalta, suscitando non poche polemiche.

Juan Jesus, che attacco ad Acerbi: le parole del difensore brasiliano sui social

Il difensore brasiliano, MVP del Napoli, ha nel post gara placato gli animi, dichiarando ai microfoni di DAZN: “Tutto ok, è tutto ok, con Acerbi non c’è nessun problema, è un bravo ragazzo, intelligente, ha ammesso di aver sbagliato e chiesto scusa, quello che succede in campo resta in campo”.

Nonostante ciò, come facilmente prevedibile, le immagini in cui il labiale del calciatore era praticamente inequivocabile, hanno fatto il giro del web, suscitando le reazioni di Spalletti, che ha escluso Acerbi dai convocati dell’Italia, oltre che della stessa Inter, che ha comunicato un confronto imminente con quest’ultimo.

Il difensore, però, nel corso delle ultime ore, ha cercato di minimizzare l’accaduto, dichiarando: “Dico un bel vaffa al razzismo, non ho mai detto nulla di razzista in tutta la mia carriera”. Dichiarazioni chiare, inequivocabili, che hanno scatenato la reazione dello stesso Jesus, che attraverso il proprio profilo Instagram, ha chiarito nei minimi particolari l’episodio di ieri. Di seguito il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@juan05jesus)

Insomma, una presa di posizione netta del giocatore. Che già nel corso della gara aveva sottolineato la gravità del gesto, specificando quanto fosse fuori luogo nel contesto della serata, basata sullo slogan “Keep out racism”.