Ancora polemiche attorno al caso Juan Jesus, dopo Inter-Napoli interviene l’Associazione Italiana Calciatori: reazione sorprendente

Inter-Napoli ha portato con sé un lungo filone di polemiche. Più che per questioni di campo, un tema che sta facendo tanto discutere è il presunto insulto di Acerbi nei confronti del difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus. Il centrale azzurro ha interpellato l’arbitro La Penna con una frase forte, ben intuibile dal labiale: “Non mi sta bene, mi ha detto “Sei un ne**o” e questo non mi sta bene”, spiega Juan Jesus all’arbitro. Poi, con insistenza, ha indicato la scritta presente sulla manica della maglia “Keep racism out”, campagna a favore della lotta contro il razzismo, sostenuta dalla Lega Serie A.

Un episodio sul quale c’è bisogno di fare maggior chiarezza. Bisogna arrivare fino in fondo alla questione, perché temi come questo non possono essere trattati con superficialità. Anche se Juan Jesus a fine partita, ai microfoni di DAZN, ha detto: “Lui mi ha chiesto scusa, è una cosa di campo. È finita lì”, di fatto sorvolando sull’accaduto (da gran signore, ndr), è possibile che gli organi preposti a farlo indaghino sulla questione, e se le accuse mosse da Juan Jesus dovessero essere confermate non è da escludere una maxi squalifica per il difensore dell’Inter.

Insulto di Acerbi a Juan Jesus: la reazione dell’Assocalciatori

Il presidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori) Umberto Calcagno si è espresso sulla questione questa mattina, ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Prima di tutto ci ha tenuto a sottolineare che “la lotta al razzismo deve essere condotta senza se e senza ma, e quindi quanto è accaduto ieri sera è certamente da condannare“.

Calcagno ha però, in un certo senso, voluto “difendere” Acerbi: “Dobbiamo cercare però di non strumentalizzare certi episodi: Acerbi tra l’altro è un ragazzo sereno che si è subito scusato, uno dei calciatori che più si spende per gli altri”. Ha poi aggiunto: “Ricordiamoci che i calciatori sono coloro che, nel nostro mondo, più subiscono insulti e minacce”.

Un riferimento poi anche alle parole nel post gara del difensore azzurro, che come detto in precedenza ha sorvolato sull’episodio, ritenendolo “un episodio di campo”. Questo il commento di Calcagno: “Non voglio banalizzare l’accaduto, ma le parole di Juan Jesus nel dopo gara credo siano significative“, chiudendo così l’intervista.

Parole, le medesime, che sono destinate a far discutere e far trascinare ulteriormente l’onda di una polemica che terrà banco per diverse ore, in attesa di capire se quanto accaduto sarà condannato da parte del Giudice Sportivo.