Futuro Meret, spunta una clausola nel contratto: annuncio dell’agente

Il futuro di Alex Meret continua ad essere in bilico. Il portiere azzurro spesso è al centro delle critiche, e con il contratto in scadenza l’addio è più che un’opzione. A sorpresa il suo agente svela una clausola presente nel suo contratto.

Durante la sua esperienza al Napoli, Alex Meret non è riuscito mai ad entrare appieno nel cuore dei tifosi. I primi anni sono stati duri per l’ex Udinese, che ha vissuto male l’alternanza con David Ospina. Dopo l’addio del portiere colombiano, lo scettro di titolare è passato nelle mani di Meret.

Purtroppo però eccetto per l’anno scorso in cui è arrivato lo scudetto, il portiere del Napoli è spesso al centro delle feroci critiche dei tifosi. Ad oggi il futuro di Meret è fortemente il bilico, ma il suo agente ha svelato una clausola presente nel contratto del portiere che ha stupito tutti.

L’agente di Meret svela una clausola presente nel suo contratto: novità sul futuro dell’azzurro

In casa Napoli si sta cercando di concludere la stagione nel migliore dei modi, per poi concentrarsi esclusivamente sul mercato in vista della nuova annata calcistica. La prossima estate ci sarà una grande rivoluzione che colpirà diversi ruoli dell’ambiente azzurro: dai giocatori alla dirigenza, passando per lo staff tecnico. Tra gli azzurri in bilico c’è Alex Meret, il cui contratto scadrà al termine della stagione, e la cui posizione è fortemente in bilico. Del futuro di Meret né ha parlato il suo agente, Federico Pastorello, ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L’agente del portiere del Napoli ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, svelando una clausola speciale presente nel suo contratto: “È in scadenza di contratto, ma c’è una opzione di rinnovo al 70% delle presenze che automaticamente verrà attivata dal club. Però è valida per un solo anno, ed ecco perché stiamo già parlando con la società di un nuovo contratto. Alex è contento lì, e la sua volontà è quella di valutare la possibilità di rimanere. Ci troveremo a breve e si capirà se c’è la possibilità di rinnovare o meno. Non dovesse esserci questa possibilità – ma io non credo – si valuteranno delle opzioni. Non credo che il Napoli possa contemplare un altro caso Zielinski”.

Dunque Pastorello ha annunciato come nel contratto di Meret sia presente una clausola che viene attivata automaticamente in caso del raggiungimento del 70% delle presenze in stagione. L’intenzione dell’agente di Meret è però quella di discutere un nuovo contratto, ed evitare di far scattare questa opzione che durerebbe solamente una stagione. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra le parti per valutare insieme il futuro di Meret. Il portiere italiano vorrebbe restare al Napoli, ma bisognerà capire quali sono le intenzioni del club per la prossima stagione e non solo, visto che rientrerà alla base anche Elia Caprile.