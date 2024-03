Di Lorenzo, l’agente fa chiarezza: “Non era nelle intenzioni di Garcia”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha chiarito un episodio relativo alla gestione Garcia.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, non sta vivendo di certo la sua miglior stagione al pari dei propri compagni. Il terzino, campione d’Europa con l’Italia e vincitore del tricolore con al braccio la fascia di capitano, sta probabilmente pagando l’utilizzo eccessivo degli ultimi 3 anni, in cui quest’ultimo è stato un titolare inamovibile, in grado di saltare un numero davvero esiguo di gare.

Capitano dal 2022, quando il Napoli salutò in serie: Insigne, Mertens e Koulibaly, 3 colonne portanti dello spogliatoio che si erano alternate nel ruolo di condottiero, Di Lorenzo non ha più abbandonato la fascia da capitano.

Agente Di Lorenzo, le parole su Rudi Garcia non lasciano dubbi

Nonostante ciò, durante l’arrivo di Rudi Garcia, primo dei 3 allenatori del Napoli in stagione, una dichiarazione salita alla ribalta della stampa fece scalpore: “Il capitano lo decido io”, furono queste le parole dell’ex Al – Nassr che fecero alludere ad un possibile switch nel Napoli.

Nonostante ciò, Di Lorenzo è rimasto capitano del Napoli. L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, questa sera, nel corso della Palermo Football Conference, ha fatto chiarezza in merito:

“Le parole di Rudi Garcia furono male interpretate, il francese è una persona di spessore ed intelligente, conosceva il valore del mio assistito” – poi, un passaggio sul Napoli, lontano parente dello scorso anno: “Quando cambi allenatore e direttore sportivo dai il via ad una nuova partenza, non è mai facile, anche la Lazio che è arrivata seconda è in difficoltà, in entrambi i casi le squadre sono le stesse”.

Insomma, caso chiuso, la centralità di Di Lorenzo non è mai stata in discussione, da qualsiasi allenatore, almeno stando alle parole del suo procuratore.