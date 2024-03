“C’è qualcosa che non va”: l’allarme preoccupa i tifosi, presi di mira due azzurri

Dopo il pareggio di Inter-Napoli il quotidiano analizza la situazione in casa Napoli: dichiarazioni forti, che riguardano anche il futuro del club

Un pareggio, quello rimediato ieri sera a San Siro, che non viene accolto dai tifosi azzurri come un risultato malvagio. Al contrario, il Napoli è probabilmente riuscito a portare a casa più di quanto ci si aspettasse, considerata anche l’assenza di Osimhen e le fatiche dopo l’impegno Champions. La prestazione, da punto di vista del gioco, non è stata certo brillante, ma contro una squadra forte come l’Inter è quasi sempre complicato imporre il proprio gioco, specialmente in trasferta. Nella seconda metà del secondo tempo però, dal minuto 60 in poi, il Napoli ha dato dimostrazione di buon calcio.

La rete di Juan Jesus ha permesso agli azzurri di conquistare un punto che, alla viglia della pausa nazionale, può far continuare a sperare nel miracolo Champions. Ebbene sì, si parla di miracolo. Calzona è chiamato ad una vera e propria impresa. Una stagione davvero complicata, che ha portato il Napoli ad occupare la settima posizione. Per centrare la qualificazione alla massima competizione europea gli azzurri dovranno recuperare nove punti al Bologna quarto o, casomai l’Italia dovesse ottenere l’extra spot per il ranking UEFA, sei punti alla Roma quinta.

Il quotidiano suona l’allarme: cosa è mancato al Napoli questa stagione

Della situazione in casa Napoli è possibile leggere un approfondimento, quest’oggi sul Corriere dello Sport, nell’articolo a firma Massimiliano Gallo. Il giornalista evidenzia come non si tratti di problemi di campo, ma c’è una defezione mentale importante:

“Il Napoli è al terzo allenatore. È evidente che non si tratta di un problema tattico né tantomeno tecnico. Ha smarrito la direzione ma l’impegno in campo né l’orgoglio dei campioni sono mai venuti meno: né con Garcia né con Mazzarri né con Calzona. È un club in cui oggi non si avverte il senso d’appartenenza che è l’equivalente calcistico della fede: sposta le montagne”.

Interessante il passaggio sul senso d’appartenenza, che probabilmente secondo Gallo è proprio il fattore che sta determinando il rendimento insoddisfacente del Napoli questa stagione, a prescindere dalla guida tecnica.

Critica durissima al Napoli: c’entrano anche Osimhen e Zielinski

Il quotidiano si sofferma poi su due situazioni spinose: Osimhen e Zielinski. I due calciatori, elementi chiave del Napoli scudettato la passata stagione, sono in procinto di lasciare la squadra a fine stagione e la situazione, secondo il punto di vista esplicitato nel medesimo articolo, comunque sortisce i suoi effetti negativi. “Se il Napoli si ritrova contro l’Inter con Osimhen e Zielinski che vivono da separati in casa, vuol dire che c’è qualcosa non va nella stanze dei bottoni”, sentenzia Gallo.

Poi, una riflessione finale sull’inesperienza del club alla vittoria. “Tutto quel che è accaduto dalla conquista dello scorso campionato, ha reso chiaro come mai a Napoli non si festeggiava da trentatré anni“, palese riferimento anche alla cattiva gestione della società quest’estate, che ha inevitabilmente condizionato il rendimento della squadra.