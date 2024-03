Caso Acerbi – Juan Jesus, Cruciani non si smentisce: dichiarazioni shock in diretta (VIDEO)

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico de La Zanzara, ha fatto nuovamente discutere con le sue dichiarazioni scandalose.

Il Napoli di Francesco Calzona è uscito imbattuto dal primo tour de force del tecnico calabrese. Qualche rimpianto per i pari con Cagliari e Torino, ma complessivamente per impianto di gioco e crescita di condizione, i miglioramenti sono stati evidenti.

Tra i risultati più positivi, certamente il pari con l’Inter, arrivato ieri sera grazie alla rete di Juan Jesus, salito alla ribalta non solo per la super prestazione in difesa e attacco, ma anche per il presunto episodio di razzismo con Acerbi nel corso della ripresa.

Cruciano scandaloso: le dichiarazioni del giornalista in radio sono da brividi

Il difensore ex Lazio, si sarebbe rivolto al centrale brasiliano utilizzando la parola: “Ne**o”. Un insulto grave, a maggior ragione in una serata in cui lo slogan principale della Serie A era: “Keep out racism”, come sottolineato dallo stesso Juan Jesus all’arbitro La Penna al momento della protesta.

Attualmente, la FIGC sarebbe in fase di valutazione, nel mentre, Acerbi è stato mandato a casa da Luciano Spalletti, che l’aveva inizialmente convocato in Nazionale. La stessa Inter, attraverso un comunicato pubblicato sui suoi canali ufficiali, ha chiarito di aver programmato un confronto in merito con il difensore centrale.

Insomma, un episodio oggettivamente grave, per tutti, meno che per Giuseppe Cruciani. Il vulcanico conduttore de La Zanzara, nel corso della trasmissione radiofonica ha così commentato l’avvenimento, minimizzando totalmente le colpe di Acerbi:

“Tale Acerbi dell’Inter, avrebbe rivolto ad un giocatore dalla pelle scura del Napoli la parola “Ne**o”. Non avrebbe detto “Sporco ne**o”, “Ne**o da bruciare”, che ca**o ne so, “Chiamiamo il Ku Klux Clan”, non ha detto nulla. Lui ha specificato di non aver detto nessuna frase razzista, è stato cacciato dalla nazionale, avrà delle giornate di squalifica: avete rotto i cog***ni. Se non avesse detto nessuna frase razzista, e non l’ha detta, ha detto solo “Ne**o”, nessuno tocchi Acerbi!“.

Insomma, dichiarazioni scandalose, che qualificano un personaggio ormai noto alle cronache per le sue idee francamente improponibili in merito a temi così delicati. Di seguito, il video delle dichiarazioni sopracitate:

Immagini che si faticano davvero a commentare nel 2024, ma che sono purtroppo lo specchio di una parte malsana del paese italiano, in cui ormai il sentimento razzista è profondamente radicato, appoggiandosi chiaramente su elementi del genere, presi come punto di riferimento da coloro che predicano tali movimenti.