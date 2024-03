Acerbi dopo l’esclusione dalla Nazionale: “Mai detto frasi razziste, ora dico vaffa**ulo”

Da ieri sera non si fa altro che parlare del caso di razzismo che vede coinvolto Juan Jesus, che sarebbe stato vittima di una parola sgradevole da parte di Acerbi. Poco fa sono arrivate le dichiarazioni di Acerbi, che ha duramente negato di aver compiuto del razzismo nei confronti del brasiliano.

Sono ore di fermento attorno ad Acerbi. Il difensore dell’Inter si sarebbe reso protagonista di un insulto razzista nei confronti del difensore del Napoli, Juan Jesus, in occasione della gara tra Inter e Napoli di ieri sera.

L’Italia ha deciso di escludere Acerbi dai convocati, e presto potrebbero arrivare altri provvedimenti dagli organi sportivi. Intanto a meno di 24 ore dall’accaduto, Acerbi si espone duramente, negando di aver fatto del razzismo verso Juan Jesus.

Acerbi replica alle accuse: “Mai detto frasi razziste”

Francesco Acerbi è entrato in un vortice di critiche dure, a causa dell’episodio di razzismo che vedrebbe coinvolto il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana nei confronti di Juan Jesus. Il difensore è stato punito con l’esclusione dal ritiro dell’Italia, e presto potrebbe incappare in altri provvedimenti gravi se dovesse essere confermata la versione del difensore del Napoli. Intanto è tornato a parlare proprio Acerbi, che ai microfoni di Sky Sport ha negato di aver detto la frase razzista al giocatore del Napoli: “Non ho mai detto nessuna frase razzista, sono molto sereno. E ora dico un bel vaffa al razzismo. Frasi razziste dalla mia bocca non ne sono mai uscite, poco ma sicuro. Juan Jesus potrebbe aver capito anche male, io so che non ho detto frasi razziste. Gioco a calcio da 20 anni e so quello che dico. Mentre si gioca si possono dire tante cose. Poi quando l’arbitro fischia ci si dà la mano e amici come prima. Mi spiace aver dovuto lasciare il ritiro della Nazionale, ma è andata così ed è giusto. Se ho parlato con qualche compagno di squadra? No, no”.

Il difensore dell’Inter si è dunque dichiarato estraneo alle accuse mosse nei suoi confronti, mostrandosi sereno e senza alcuna preoccupazione. Ovviamente ora si apre ulteriormente il caso per capire se questi insulti sono arrivati o meno nei confronti di Juan Jesus. Molto di più si potrebbe capire dal referto dell’arbitro, che presumibilmente dovrebbe aver riportato quanto riferitogli da Juan Jesus. In ogni caso, la vicenda diventa sempre più intricata e tinta di varie sfaccettature, con la verità che fatica ad emergere anche in questo caso.