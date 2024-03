Sarri torna al Napoli? La rivelazione di Del Genio

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha svelato la possibile strategia di De Laurentiis, lato allenatore.

La squadra azzurra concluderà la stagione con Francesco Calzona in panchina. Un’annata calcistica travagliata che, dopo l’addio di Spalletti, ha visto passare prima Rudi Garcia e poi Walter Mazzarri. Le scelte prese, anche sul piano dirigenziale, non sono state accolte dalla tifoseria e non hanno avuto riscontro nemmeno sul campo. La decisione di non sostituire Kim con un giocatore di livello europeo è stata assolutamente errata e le conseguenze si sono presentate durante il corso della stagione nelle varie competizioni disputate dal Napoli.

Intanto la dirigenza partenopea sta valutando diversi profili per l’affidamento della panchina azzurra. Commettere nuovi sbagli potrebbe completamente sgretolare il progetto di internazionalizzazione del club, stilato con più decisione dopo la vittoria dello scudetto. Paolo Del Genio, a tal proposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Telecapri, concentrandosi prettamente sull’incarico di allenatore della prima squadra.

Sarri orientato verso la Fiorentina, torna di moda un vecchio nome

Maurizio Sarri, negli ultimi giorni, ha rassegnato le dimissioni alla Lazio e si è, pertanto, liberato dal club biancoceleste. Dopo la notizia si sono fatte sempre più insistenti alcune voci riguardo al possibile impiego per la prossima stagione da parte di De Laurentiis sulla panchina del Napoli. Riguardo a ciò, Del Genio ha dichiarato: “Al momento mi sento di escludere questa ipotesi. Non mi sembra che il tecnico toscano abbia la volontà di tornare in Campania, ma potrebbe approdare alla Fiorentina“.

Proprio la Viola che, a malincuore, ha dovuto comunicare la divisione a fine campionato dal proprio tecnico per scelta proprio di Vincenzo Italiano. L’ex Spezia sembrerebbe essere l’indiziato numero uno per lo stile di gioco e l’idea di calcio che propone: molto simile a quella che desidera De Laurentiis.

Secondo il suo parere, non è esclusa, però, una conferma di Calzona sulla panchina del Napoli, in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Sul possibile approdo di Antonio Conte: “La seconda idea sarebbe invece un colpo di teatro. Il pensiero va ad Antonio Conte. Naturalmente non si tratta di una trattativa semplice, ne conosciamo le difficoltà“.