Prossimo allenatore Napoli, Palladino esce allo scoperto: che annuncio

Prossimo allenatore Napoli, Palladino fa sapere quando prenderà una decisione definitiva sul suo futuro: l’annuncio in conferenza stampa

La stagione del Napoli campione d’Italia non ha per nulla rispettato le aspettative dei tifosi. Ben tre allenatori susseguitesi sulla panchina azzurra: Garcia, Mazzarri e Calzona e un progetto che sembra oramai arrivato al capolinea. Se da un lato non è da escludere la permanenza di Calzona sulla panchina del Napoli, De Laurentiis è vigile ed alla ricerca di un allenatore sul quale fondare il prossimo progetto. In cima alla lista del presidente, almeno stando alle indiscrezioni degli ultimi mesi, c’è Antonio Conte, ma l’operazione non è per nulla semplice.

Allora ecco che avanzano candidature più alla portata come Pioli, Thiago Motta (che però ha già rifiutato il Napoli) o Italiano, che a quanto pare lascerà la Fiorentina a fine stagione. Allenatori che in Italia stanno facendo bene e si stanno distinguendo per idee e modus operandi. Tra questo tipo di allenatori è impossibile escludere l’attuale allenatore del Monza Raffaele Palladino. Da due stagioni il suo Monza viaggia ben lontano dalla zona retrocessione e ha dimostrato di saper dispiegare in campo un piano di gioco molto ben elaborato, in grado di mettere in difficoltà tante big, l’ultima in ordine cronologico proprio il Milan di Stefano Pioli.

Allenatore Napoli, Palladino si espone sul futuro: le dichiarazioni

Dopo la vittoria del suo Monza in casa contro il Cagliari Palladino è intervenuto in conferenza stampa, rilasciando anche alcune dichiarazioni in merito al suo futuro. L’allenatore ha inizialmente detto: “Il futuro non si conosce”, ma poi si è esposto maggiormente: “Di tutti i discorsi fatti in settimana ho sentito poco e mi sono informato poco perché ho pensato al Cagliari”.

Quando si saprà qualcosa in più sul futuro di Palladino? Il tecnico non ha dubbi: “La dirigenza vi dirà tutto sull’argomento. Il futuro del Monza è adesso, sono 9 gare fondamentali per provare a raggiungere il record di punti rispetto alla passata stagione. Al mio futuro ci pensiamo a fine stagione“.

Palladino è l’opzione giusta come allenatore del Napoli? Cosa ne pensiamo

Come detto da lui stesso, in questa stagione Palladino ha sviluppato anche una certa duttilità tattica. Oltre al consueto 3421 nelle ultime partita si sta vedendo anche un insolito 4231. Modulo nell’eventualità molto più congeniale al tipo di calcio che il Napoli è abituato a giocare. In questi due anni di Serie A è maturato tanto. Quindi sì Palladino è pronto al grande salto in una big. Staremo a vedere se sarà il Napoli a puntare su di lui, oppure preferirà virare su altri profili, magari più esperti.