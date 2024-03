Meret: “Abbiamo sempre fatto il nostro gioco, avremmo voluto vincerla”

Alex Meret, portiere del azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post Inter – Napoli.

Termina con il punteggio di uno ad uno la gara tra Inter e Napoli. Fondamentale il goal di Juan Jesus, che ha permesso agli azzurri di tenersi a meno 6 dal quinto posto, distanza ampia ma ancora accorciabile.

Nel post partita, dopo Francesco Calzona, è stato Alex Meret, portiere del Napoli, a prendere parola ai microfoni di DAZN:

“Sì, abbiamo fatto una buona partita nonostante lo svantaggio. Abbiamo continuato a fare il nostro gioco, ciò che proviamo in allenamento, avremmo voluto vincere ma il pari è stato giusto. Affrontavamo una squadra fortissima, sappiamo che la Champions è distante, abbiamo bisogno di un filotto di vittorie, ma con gli scontri diretti in casa possiamo farcela. Cosa vedo dalla porta? Una squadra compatta che si aiuta l’un l’altro e che gioca per vincere”.