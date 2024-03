L’Inter di Inzaghi ribalta il Napoli di Spalletti: differenze assurde, i numeri

La sfida va oltre il campo: a San Siro l’Inter affronta il Napoli con l’obiettivo di scucirgli lo scudetto dal petto.

Alle 20:45, stadio Giuseppe Meazza, andrà in scena Inter-Napoli, partita valevole per la 29esima giornata di Serie A. Il Napoli per tener vive le ambizioni europee, l’Inter per porre la parola “fine” al campionato e agguantare la seconda stella, il ventesimo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, già nell’ultimo turno ha condannato il Napoli di Calzona: a causa del pari contro il Torino e alla vittoria dei nerazzurri sul campo del Bologna, infatti, gli azzurri sono usciti anche aritmeticamente dalla lotta Scudetto.

Scudetto matematicamente scucito dal petto degli stessi ragazzi, attualmente sotto la gestione dell’ex vice di Sarri e Spalletti, che soltanto un anno fa erano parsi essere invincibili: una vera macchina da gol protetta da una difesa solida ed organizzata. Quel Napoli di Spalletti ha entusiasmato i più in Italia ed in Europa. Un dominio assoluto in campionato così come l’Inter di Simone Inzaghi sta riuscendo ad ottenere dopo la vittoria di Milano contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

I numeri tra i partenopei della stagione 2022/23 e quelli dell’attuale team nerazzurro sono abbastanza simili ma alcune differenze rendono unici i percorsi di entrambe le compagini. L’Inter in un solo anno calcistico è passata da -21 a +31 sugli azzurri: un dato inequivocabile che certifica la crescita nerazzurra ed il disastro partenopeo.

Inter contro Napoli: numeri a confronto

Nella passata stagione, a questo punto, il Napoli spallettiano era primo in classifica a quota 71 punti con 64 gol fatti e solo 20 subiti. Confronto impietoso con l’andamento attuale: settimo posto, con 44 punti con 43 gol fatti e 32 subiti. In vetta, fino ad oggi, l’Inter ha collezionato 75 punti con ben 70 reti all’attivo e soltanto 13 gol subiti: dati che certificano quanto la difesa nerazzurra stia conducendo un campionato praticamente a parte.

Una vera e propria crescita in campionato, probabilmente frutto di una maggiore concentrazione: tornando di un anno indietro, infatti, l’Inter occupava il quinto posto a pari merito con la Roma di Mourinho a contendersi un posto in Champions League. La stessa competizione che è stata affrontata nella maniera migliore possibile, arrivando addirittura a disputare la finale di Istanbul contro il Manchester City.

Sul piano dei finalizzatori, con Osimhen tormentato da infortuni e malcontenti vari, il confronto è anche in questo caso a favore dell’Inter: 26 reti nell’intero torneo per l’ex Lille contro le 23 in 28 giornate di Lautaro Martinez. I nerazzurri sognano di centrare e superare la soglia dei 100 punti e scrivere una nuova pagina di storia in questa Serie A.