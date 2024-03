Kvaratskhelia verso il rinnovo ma due big sono in forte pressing: le ultime

Kvara al centro del progetto di rivoluzione azzurra ma spunta un pericolo: due big pronte a rovinare i piani di De Laurentiis.

Il numero 77 del Napoli è stato sempre al centro di qualsiasi dibattito in questa stagione. Prestazioni discontinue alternate a prodezze di un certo livello che si sono viste contro l’Udinese, ad inizio stagione e contro la Juventus negli ultimi tempi. In 26 gare di campionato il georgiano ha siglato ben 10 reti e 5 assist. Numeri buoni ma che non gli hanno permesso di migliorare la terribile stagione partenopea.

Mister Calzona punta tutto su Kvaratskhelia e, nella sfida di stasera contro l’Inter, sarà proprio lui il riferimento principale dell’attacco partenopeo. Con Osimhen non al meglio della condizione e prossimo all’addio, De Laurentiis ha deciso di investire tutto sul georgiano. Il processo di rivoluzione vedrà Kvara al centro del progetto come calciatore realizzato e leader della squadra con il prossimo allenatore pronto a puntare tutto su di lui.

De Laurentiis ha un accordo con l’agente del 77 azzurro riguardo all’appuntamento tra le due parti: quest’ultimo è stato fissato a fine stagione con la dirigenza fiduciosa per il futuro del calciatore, sempre più a tinte azzurre. Al giocatore è stato offerto un prolungamento del contratto fino al 2029 su una base di 4 milioni a stagione+ 1 di bonus. A guastare i piani del patròn azzurro, però, sono gli interessamenti di due big nei confronti dell’ala sinistra.

Pressing dalla Spagna, l’interesse è verso Kvara

Victor Osimhene Piotr Zielinski saranno i primi a lasciare Napoli: un vero e proprio indebolimento della rosa a cui De Laurentiis dovrà porre rimedio. L’eventuale cessione anche di Kvaratskhelia potrebbe rivelarsi una vera e propria catastrofe dopo la disastrosa stagione corrente che ha visto il Napoli fuori dalla Coppa Italia, per mano del Frosinone, nell’umiliante 0-4 al Maradona, fuori dalla Champions League agli ottavi di finale e mai in corsa per lo scudetto in campionato.

La possibilità di partecipare in Champions League dovrà essere necessariamente colta soprattutto per trattenere Kvara ed evitare che Barcellona e Real Madrid, principalmente interessate secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, possano assicurarsi il georgiano.

Un’annata calcistica completamente da dimenticare e che non ha fatto mai intravedere qualcosa di buono: sconfitta negli ultimi minuti della Supercoppa Italiana e mai competitivi per la Champions League. L’unica speranza che il Napoli ha di rivedere la Champions è il posizionamento dell’Italia nella parte alta del Ranking UEFA che consentirebbe agli azzurri di disputare la prossima massima competizione europea (in caso di quinto posto).