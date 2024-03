Inter-Napoli, Osimhen indisponibile? Calzona aggiorna sulle sue condizioni nel pre partita

Ci siamo, tra pochi minuti San Siro ruggirà per il big match di serata: Napoli – Inter, un vero e proprio passaggio di consegne tra i team.

Impegno arduo per il Napoli, i campioni d’Italia in carica affronteranno l’Inter, con ogni probabilità prossimo team ad aggiudicarsi lo scudetto, in quel di San Siro.

Calzona, il tecnico del Napoli parla ai microfoni di DAZN

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell’allenatore, che ha così commentato la lotta Champions:

“Dobbiamo dare il massimo per raggiungere un obiettivo lontano, ma che resta comunque raggiungibile. Raspadori? Un giocatore che si adatta a tanti ruoli, è molto a suo agio nel ruolo di punta, ma ho anche altri due giocatori come Osimhen e Simeone che possono giocare lì”.

Infine, un passaggio sull’assenza di Victor Osimhen, vittima di un riacutizzarsi dell’infortunio occorsogli con la maglia della nazionale nigeriana:

“Condizioni fisiche di Osimhen? Ha una infiammazione sulla cicatrice del vecchio infortunio, vedremo un po’ l’andamento della gara e ragioneremo sulla possibilità di inserirlo in campo”.

Una stagione complicata per il nigeriano, vittima di continui problemi fisici fin dall’inizio del campionato attuale.