Inter-Napoli, novità Zielinski e Osimhen: c’è un altro “problema” a centrocampo

Stasera c’è Inter-Napoli: Calzona alle prese con diverse indisponibilità ed un ultimo problema a centrocampo.

La 29esima giornata di campionato è segnata dal big match Inter-Napoli: un vero e proprio passaggio di consegna tra i detentori del titolo ed i nuovi probabili vincitori del campionato. La squadra nerazzurra è ben motivata a trovare i 3 punti dopo la dolorosa e scottante sconfitta in Champions League, ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid.

Il Napoli di Calzona, invece, ha ancora una speranza di agguantare un posto nella massima competizione europea, la cui formula sarà profondamente diversa rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere. La posizione che ricopre l’Italia nel Ranking UEFA fa sì che questa probabilità di vedere 5 squadre italiane nella prossima Champions League possa diventare realtà.

Contro la squadra di Simone Inzaghi, però, ci saranno diverse assenze, per lo meno dal primo minuto: Zielinski, su tutti, prossimo promesso sposo della squadra nerazzurra, dovrebbe partire dalla panchina con Traoré pronto, al contrario, a scendere in campo per convincere la società di De Laurentiis a riscattarlo per rimanere a disposizione della squadra azzurra in maniera permanente e non più temporanea.

Osimhen verso la panchina, un altro dubbio a centrocampo tormenta Calzona

Dopo l’ultima sfida di Champions League, in trasferta contro il Barcellona, Osimhen ha accusato un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di allenarsi con la squadra negli ultimi giorni, in vista del match contro l’Inter. Il gigante nigeriano, pertanto, dovrebbe comunque essere convocato da Calzona ma difficilmente verrà schierato tra gli 11 di partenza anti-Inter.

Al posto di Zielinski c’è Traoré, a trovare spazio in attacco, invece, è pronto Giacomo Raspadori. Il numero 81 deve caricarsi sulle spalle il Napoli per provare un’impresa contro la compagine più forte di questa Serie A. A guastare questi piani, però, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, sono le condizioni fisiche di Frank Anguissa.

Il numero 99, infatti, è tornato anche lui malconcio dalla sfida contro i blaugrana: il calciatore non è al meglio e negli ultimi allenamenti è riuscito a recuperare una forma fisica sufficiente. L’ex Fulham stringerà i denti e scenderà in campo dal primo minuto contro l’Inter. Di conseguenza gli 11 titolari dovrebbero vedere protagonisti Meret in porta con Di Lorenzo ed Olivera (al posto di Mario Rui) sulle fasce e Juan Jesus a far coppia con Rrahmani in difesa. Centrocampo con Lobotka, Anguissa e Traoré. Chiavi dell’attacco affidate a Raspadori con Kvara e Politano a supporto.