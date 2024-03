Inter-Napoli, infortunio Osimhen: Calzona ha preso una decisione

Mister Calzona ha valutato le condizioni fisiche di Victor Osimhen: di seguito la decisione definitiva sull’attaccante.

Oggi è il giorno di Inter-Napoli, sfida valevole per la 29esima giornata di campionato. A San Siro gli uomini di Calzona sono chiamati a dare una risposta dopo la scottante eliminazione dalla Champions League per opera del Barcellona di Xavi. D’altro canto anche i nerazzurri dell’Inter nutrono in loro stessi il desiderio di riscatto dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid.

Per quanto riguarda il Ranking UEFA, in questo momento l’Italia sarebbe idonea, con un punteggio ideale, nell’aggiudicarsi un posto in più per la prossima Champions League. A tal proposito, con un Bologna che cavalca l’onda dell’entusiasmo, la vera lotta per la qualificazione alla massima competizione europea, si è spostata al quinto posto con la Roma distante soltanto 4 punti.

Pertanto queste ultime 10 finali condizioneranno la stagione dei partenopei, ancora anomala, ancora senza sostanza. In una stagione così tormentata, non poteva mancare l’ennesimo episodio di difficoltà nell’ambiente azzurro: l’infortunio di Osimhen. Il gigante nigeriano è alle prese con un affaticamento muscolare che potrebbe pregiudicare la sua presenza contro i nerazzurri. A riguardo, ovviamente, Calzona ha già preso una decisione.

Osimhen in o out? La decisione di Calzona

Inter-Napoli rievoca sempre dei ricordi importanti: lo scorso anno la sconfitta di Milano ad inizio 2023 fece discutere molto riguardo alla reale tenuta della vetta da parte del Napoli post-Mondiale. Due anni fa, invece, un episodio vide coinvolto proprio Victor Osimhen. Quella partita, in cui il Napoli perse 3-2, ha cambiato la carriera del campione d’Italia in carica. Dopo uno scontro aereo con Skriniar, infatti, Osimhen dovette lasciare il campo per una frattura al viso.

Da quella situazione è nato il mito della maschera dell’attaccante partenopeo. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, è stato convocato per la partita di San Siro ma sembrerebbe essere molto difficile la sua presenza dal primo minuto. Al suo posto, con Simeone sempre più fuori dal progetto azzurro, spazio a Giacomo Raspadori: una vera e propria opportunità in vista delle due amichevoli sudamericane, in programma con la Nazionale Italiana.

L’imperativo è quello di trovare una vittoria contro una big dal calibro nerazzurro: ciò creerebbe morale e credibilità nei propri mezzi. A Milano, il Napoli non vince contro l’Inter dalla stagione 2016/17 quando la squadra di Sarri riuscì ad espugnare il Meazza grazie al gol di Callejon.