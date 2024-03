Stagione da favola, lo vuole anche il Napoli: il Bologna fissa il prezzo di Calafiori

Calafiori difensore rivelazione della stagione di Serie A, piace anche al Napoli: il Bologna ha fissato il prezzo del giovane centrale

Il prossimo calciomercato avrà senza alcun dubbio il Napoli come grande protagonista. Le strategie della società saranno però dettate dalla scelta del prossimo allenatore. Tuttavia è assolutamente probabile che vi siano cessioni molto importanti, vedi la possibile cessione di Osimhen. Nel caso in cui il nigeriano dovesse essere ceduto gli azzurri incasserebbero un’ingente somma di denaro, che andrebbe poi reinvestita per acquistare un sostituto e per rinforzare la squadra in quei ruoli dove vi sono carenze tecniche o numeriche. Visto l’andamento di questa stagione è probabile che si vada ad operare anche in difesa.

A gennaio il Napoli ha inseguito con insistenza più piste come quinto centrale di difesa. Il nome più vicino a vestire la maglia azzurra è forse stato l’argentino dell’Udinese Nehuen Perez, ma alla fine non si è fatto nulla. Gli azzurri hanno preferito proseguire fino a fine stagione con l’attuale roster di centrali. In estate però tra gli obiettivi c’è uno dei difensori più in forma di questa prima parte di stagione: Riccardo Calafiori. L’ex Roma, classe 2002, si è ritrovato a Bologna, dove Thiago Motta lo ha reinventato centrale di difesa, dopo un passato da laterale difensivo.

Non solo il Napoli su Calafiori, intanto il Bologna fa il prezzo

Le prestazioni del Bologna di Thiago Motta, ora in piena zona Champions League, hanno contribuito ad attirare su di lui l’interesse di tanti top club italiani, e non solo. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la prima squadra ad averlo messo nel mirino è la Juventus. I bianconeri dovranno però battere la concorrenza del Napoli.

Gli azzurri hanno già avviato i primi contatti con il Bologna. La dirigenza ha messo in atto una prima telefonata esplorativa con il Bologna. Il club emiliano ha fissato il prezzo per portarsi a casa il giovane difensore italiano: 15-20 milioni di euro. La valutazione però potrebbe subire un rialzo casomai Calafiori dovesse finire nella lista dei convocati di Spalletti per Euro 2024.

Calciomercato Napoli, piace Calafiori in difesa: è lui il grande colpo per l’estate?

Non è un caso che Calafiori sia finito in orbita Nazionale per Euro 2024. Thiago Motta l’ha trasformato in un difensore completissimo, in grado di impostare con sicurezza e allo stesso tempo tenere alla grande la linea difensiva. Certo, bisognerà capire se in altri contesti riuscirà ad esprimere ugualmente il suo potenziale, ma ha l’età e i mezzi tecnici per poter proseguire sulla strada intrapresa questa stagione.