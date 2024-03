Primavera, svolta nel finale tra Napoli e Pescara: che risalita in classifica (FOTO)

Primavera Napoli, gli azzurri risalgono in classifica grazie al successo contro il Pescara: risultato e tabellino marcatori del match

Quest’oggi il Napoli ha svolto l’allenamento di rifinitura, prima di partire alla volta di Milano. La squadra allenata da Calzona affronterà l’Inter capolista a San Siro, in una gara che metterà di fronte due squadre deluse dopo l’uscita dalla Champions League. Il match dei nerazzurri contro l’Atletico Madrid si è prolungato fino ai calci di rigore, ecco perché non bisogna dimenticare il fattore stanchezza. Per il Napoli invece è l’ennesima occasione per non perdere il treno Champions e sperare in un’impresa che appare ogni giorno che passa più difficile.

Se il Napoli dei grandi non sta onorando al meglio il titolo di campione d’Italia della passata stagione, la selezione Under 19 azzurra si sta facendo valere in Primavera 2. Dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione sono cambiate molte cose, sopratutto dal punto di vista del gioco. Ora il Napoli vede i play off promozione. Quest’oggi si è giocata la giornata numero 23 del campionato e per i ragazzi di mister Tedesco è arrivata un’altra vittoria. A farne le spese il Pescara, che è stato sconfitto dagli azzurri, allo Stadio Piccolo di Cercola, con il risultato di 2-1.

Primavera Napoli, gli azzurri battono il Pescara 2-1: tutti i dettagli

Gli azzurrini sono partiti sin da subito col piede giusto, non sbagliando l’approccio, contro una squadra insidiosa perché assai bisognosa di punti salvezza. Al minuto 5 è arrivato infatti il primo gol di Vigliotti, che ha subito instradato la partita su un binario favorevole per i partenopei. Si conclude così il primo tempo.

Gli abruzzesi pareggiano poi con Zeppieri, che al minuto 69 batte Turi con un colpo al volo. Il Napoli non ci sta e reagisce alla grande: dieci minuti dopo arriva la rete del vantaggio. A regalare la definitiva vittoria è Lorusso. Segnali molto importanti anche dal punto di vista mentale, con la squadra di Tedesco che ha ribattuto con fermezza al pareggio del Pescara.

Napoli in zona playoff: la nuova classifica del campionato Primavera 2

Grazie al successo ottenuto il Napoli si è portato in quarta posizione, valida per l’accesso ai playoff promozione. Tre i punti di distacco dal Pisa terzo, alle spalle degli azzurri invece Entella, Ascoli, Perugia e Palermo. In testa al campionato c’è il Cesena, che vanta sei punti di distacco dal Benevento secondo. Le prime due della classe hanno praticamente fatto il vuoto alle loro spalle. Di seguito la classifica aggiornata: