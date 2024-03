Nuova maglia Napoli, presentazione a breve: ecco data e luogo dell’evento

Arriva a sorpresa la news circa la presentazione della nuova maglia del Napoli. Lancio a marzo per il kit della stagione 2024/25.

Il Napoli di mister Calzona si prepara ad entrare nel proprio rush finale di campionato, dopo aver subito l’ennesima mazzata della stagione con l’eliminazione in Champions League per mano del Barcellona. Degli azzurri fuori da tutto a metà marzo sorprendono quindi in negativo l’opinione pubblica e dei tifosi, alla quale non resta ora che sperare in merito all’arrivo della squadra al quarto o quanto meno al quinto posto in Serie A. Il tutto, per dare quindi un senso all’attuale annata nonché alla stagione 24/25, che comincia a far parlare di se all’ombra del Vesuvio. Il tutto, d’innanzi alle news inerenti alla nuova maglia da gioco, che verrà presentata a breve dal club partenopeo.

Sorpresa Napoli, presentazione imminente per la nuova maglia

Ha sorpreso e non poco i tifosi del Napoli quanto dichiarato da Il Mattino nella propria edizione odierna. Tramite le pagine del quotidiano si apprende infatti di un’iniziativa non consona al modus operandi della società campana, che lancerà il proprio nuovo kit da gioco nelle prossime settimane. La maglia che gli azzurri indosseranno a partire dalla stagione 24/25 sarà infatti presentata mercoledì 27 marzo in Via Aniello Falcone, nel corso di un evento con sede in Villa D’Angelo.

A tale presentazione, che verosimilmente sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della SSC Napoli, saranno quindi presenti Aurelio e Valentina De Laurentiis, ancora una volta ideatrice delle divise da gioco della squadra. Non è ancora noto, però, se gli azzurri cominceranno ad indossare il nuovo kit già nelle ultime gare di questa stagione (come spesso fatto in Italia da Juventus, Milan o Inter) e se la nuova maglia scenderà in campo nel corso di Napoli-Atalanta, match previsto 48 ore dopo la presentazione. Nonostante questo, i tifosi sono apparsi colpiti in positivo da tale novità.

Passo da top club, la strategia sulla nuova maglia del Napoli

Un passo, questo, che sembrava in procinto di compiersi già la scorsa estate, con tale annuncio che ne cementifica finalmente l’essere. Niente più maglie presentate ad agosto, a ridosso del campionato, ma soprattutto niente più ritiro di Dimaro con indosso il vecchio materiale tecnico e da gioco. Una novità non da poco per la SSC Napoli, spesso colta in fallo ed in critiche da parte dei tifosi sotto certo aspetto, migliorato però notevolmente in seguito all’ingresso nel settore di Valentina De Laurentiis.

Già in grado di presentare la scorsa divisa a luglio 2023, ben in anticipo rispetto ai tempi passati del club, alla figlia del presidente toccherà quindi lanciare anche la nuova maglia da gioco del Napoli, cui presentazione avverrà per la prima volta a stagione in corso. Un passaggio necessario e che potrebbe nascondere alle proprie spalle anche qualche tono di scaramanzia, come a voler gettare al più presto alle proprie spalle un kit da gioco non propriamente fortunato, proiettandosi al futuro già con qualche mese di anticipo. Piccola chicca, qualora la nuoca divisa dovesse essere indossata nelle ultime partite dell’annata 23/24, essa presenterebbe ancora la coccarda dello Scudetto sul petto, che verrebbe poi scucita a partire dal luglio 2024.