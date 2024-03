Napoli-Atalanta, tre azzurri a rischio: con un giallo saltano lo scontro Champions

Ci siamo, il big match tra Inter e Napoli è alle porte, tre azzurri dovranno però restare attenti al cartellino in vista dell’Atalanta.

La lista ufficiale è stata diramata, Victor Osimhen ci sarà contro l’Inter, che ospiterà domani sera a San Siro il Napoli di Francesco Calzona. Un match, big match, che sa di vero e proprio passaggio di consegne tra le due compagini, rivali storiche, ad oggi molto distanti.

Il Napoli deve infatti concentrarsi sul treno Champions, ad oggi reso più fattibile dal quinto posto, un posizionamento che grazie ai risultati in Europa League delle italiane, potrà permettere alla Serie A di contare su un posto in più per la massima competizione europea.

Napoli, attento al cartellino: quanti azzurri rischiano di saltare l’Atalanta

Successivamente, sarà invece l’Atalanta a sfidare il Napoli. I bergamaschi guidati da Gianpiero Gasperini, diretta concorrente proprio per la sopracitata Europa dalle grandi orecchie. Un uno – due non semplice, ma è da queste gare che gli azzurri dovranno passare per tentare un miracolo reso parecchio complicato dall’andamento disastroso dell’era Mazzarri. Una gara, a cui Francesco Calzona spera di arrivare contando su tutti i giocatori a disposizione della propria rosa. A meno che non sopraggiungano infortuni, infatti, ad oggi potrebbero essere tutti convocabili.

Un unico dubbio potrebbe riguardare la diffida. Saranno infatti ben 3 gli azzurri a rischio domani sera, azzurri che in caso di ammonizione non potrebbero prendere parte all’appuntamento del Diego Armando Maradona. Si tratta di: Ngonge, Mazzocchi e Rrahmani, 3 pedine importanti, soprattutto il centrale, vero e proprio uomo di fiducia dell’allenatore calabrese.

Insomma, bisognerà prestare attenzione. L’avversario ed annesso stadio domani non lasceranno sconti, anzi, l’ambiente di San Siro sponda Inter è da ormai parecchi anni una vera e propria chimera per il Napoli, incapace di uscire imbattuto da Milano anche nello scorso e dominato campionato. Nonostante ciò, la necessità di dare il tutto per tutto in campo, con un occhio al cartellino, rappresenterà uno snodo crociale in vista del doppio appuntamento.