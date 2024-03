L’ex azzurro torna a Napoli: il video social fa commuovere i tifosi – VIDEO

Sorpresa in casa Napoli, data la presenza in città dell’ex calciatore della compagine azzurra. Il video ha fatto commuovere i tifosi.

Entrati a pieno nel week-end, Napoli si è ormai concentrata sulla sfida di domenica sera contro l’Inter, da cui gran parte del futuro degli azzurri dipenderà. Gli ultimi risultati maturati dalle italiane in Europa, nonché la fortuna in termini di sorteggio, ha infatti dato un boost niente male in termini di Ranking alla Serie A, che si prepara a portare in Champions League anche la quinta classificata il prossimo anno. News che fa di certo piacere a un Napoli arrancante e distante 4 punti dalla Roma di De Rossi, su cui rimonta dovrà partire già dal match di San Siro. A distrarre però i tifosi dall’incontro, l’ultimo evento con protagonista Eljif Elmas.

Elmas torna a Napoli, tifosi in visibilio

Pesante cessione avvenuta in quel di gennaio in casa Napoli, Eljif Elmas ha avuto sempre modo di rimanere legato alla città partenopea negli ultimi mesi. Dall’immagine profilo non cambiata su Instagram alle parole al miele rilasciate d’innanzi al noto influencer italiano “Blur”, prima del video spuntato quest’oggi sui profili social del macedone. Tramite una storia Instagram del calciatore veniamo infatti a conoscenza della sua attuale presenza in quel di Napoli, sottolineata appunto dalle immagini dei classici edifici della città partenopea nonché dalla canzone simbolo di Pino Daniele “Napul’è” in sottofondo.

In meno di un quarto d’ora, quindi, tale evento ha fatto ben presto il giro dei social, commuovendo tutti quei tifosi azzurri che ancora non hanno superato l’addio di Elmas. Alquanto significativo,, il gesto del macedone, passato per la sua Napoli prima di partire alla volta della Macedonia del Nord per la sosta Nazionali attesa a breve. Nel frattempo, all’ombra del Vesuvio il rammarico cresce.

Elmas non dimentica Napoli, per i tifosi è un rimpianto

Un gesto tutt’altro che scontato quello compiuto da Eljif Elmas, che prima di recarsi in Macedonia del Nord per la sosta Nazionali ha deciso di far scalo a Napoli. Il tutto, dopo aver giocato 0 minuti anche nell’ultimo incontro di campionato vinto dal Lipsia, che ha aperto la giornata di Bundesliga con un roboante 1-5 rifilato al Colonia. Appena 129, quindi, i minuti giocati dal calciatore in Germania, con tale aspetto e l’amore mostrato verso Napoli da Elmas dopo il suo addio in grado di far cadere l’ipotesi “cessione richiesta” vociferata in inverno.

Fra i tifosi ha infatti cominciato a serpeggiare l’idea di una società volenterosa di incassare prima di procedere ai fantomatici 4 acquisti decantati da De Laurentiis lo scorso gennaio, con Elmas risultato il profilo maggiormente sacrificabile in termini di guadagno ed importanza nella rosa. Con un minutaggio che in Germania scarseggia e la grana Zielinski che avrebbe potuto donargli più spazio nella sua adorata Napoli, però, è inevitabile che il rimpianto dei tifosi verso il proprio ex numero sette cresca a dismisura.