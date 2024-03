Inter-Napoli, dubbio Osimhen: chi fra Simeone e Raspadori in caso di forfait

Filtrano direttamente da Castel Volturno le ultime news inerenti all’attacco del Napoli. Le voci su Osimhen e sul suo possibile sostituto.

Una Spagna indigesta quella che ha accompagnato gentilmente fuori dalla porta Champions sia l’Inter che il Napoli, reduci entrambe da un duello perso contro Atletico Madrid e Barcellona. Una doppia sconfitta che rischia di pesare alquanto sull’incontro di domenica sera in quel di San Siro, dove potrebbe essere anche inscenato un passaggio di consegne fra gli attuali Campioni d’Italia e coloro che si apprestano a vincere lo Scudetto. In casa Napoli, in particolare, le ferite lasciate dalla trasferta spagnola non appartengono alla sola anima partenopea. Da Barcellona è infatti rientrato claudicante un Osimhen ad oggi in dubbio, sulle quali giungono le prime sensazioni da Castel Volturno.

Osimhen in dubbio, per Inter-Napoli si scalda Simeone

Reduce da una sfida al Montjuic tutt’altro che irresistibile, Victor Osimhen rischia di saltare l’ennesima partita della propria stagione, per altro facendo bottino pieno (o vuoto in questo caso) a San Siro. Il nigeriano ha infatti accusato un affaticamento muscolare sul finire di Barcellona-Napoli, con tale problema fisico che lo ha portato a svolgere sedute di allenamento personalizzato una volta di rientro a Castel Volturno. Uno stop, questo, di per se non grave, ma che potrebbe spingere lo staff azzurro verso il forfait della punta per non rischiare, anche in vista dell’imminente sosta e del rientro ricco di big match e scontri diretti per il Napoli.

Ecco quindi che si torna a parlare di duello Raspadori-Simeone per il posto da prima punta nello scacchiere partenopeo, con la Gazzetta dello Sport che etichetta il centravanti argentino come favorito. Dopo aver trovato una continuità con Mazzarri alla guida, seppur i numeri realizzativi hanno lasciato alquanto a desiderare, l’argentino si prepara quindi a debuttare da titolare sotto la gestione di Francesco Calzona, dove anche i minuti dalla panchina hanno scarseggiato. Raspadori resta quindi in ballottaggio fino all’ultimo, sebbene la distanza con Simeone sia considerevole.

Inter-Napoli, la scelta di chi non ha (quasi) nulla da perdere

Sebbene non vi sia ancora alcuna ufficialità, appare lampante come Victor Osimhen salterà l’ennesimo (big) match della propria stagione. Il nigeriano potrebbe infatti non smaltire in tempo i propri disturbi muscolari, con la sosta per le Nazionali dietro l’angolo, alla quale il bomber farà di tutto per partecipare, che sembrerebbe aver spinto lo staff partenopeo verso la scelta di non rischiare. Strada dunque al ballottaggio di consuetudine in avanti, dove il tandem Simeone dal primo e Raspadori a partita in corso potrebbe vagamente ricordare quanto messo in atto dall’Atletico Madrid in Champions League, e non solo a causa del comune denominatore “Cholo“.

Simeone e Raspadori presentano infatti caratteristiche tecniche molto simili a Morata e Depay, con il primo che potrebbe fungere da centravanti statico in grado di mettere in difficoltà la difesa grazie agli inserimenti improvvisi e all’uso del fisico nei contrasti. Il secondo, chiaramente, avrebbe poi il compito di stravolgere le carte a partita in corso grazie al suo baricentro basso e alla sua incredibile forza nelle gambe, facendo correre a vuoto al limite dell’area una difesa già stanca dai supplementari giocati in Champions, prima di tentare il disperato colpo di potenza verso la porta. Una lettura, questa, da non sottovalutare, e che potrebbe ampiamente limitare i danni in casa Napoli dinanzi ai prossimi campioni d’Italia.