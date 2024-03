Inter, Inzaghi pronto a spiazzare il Napoli: out due titolarissimi e sorpresa in difesa

Inter-Napoli si avvicina, con le prime news sul da farsi che spuntano sponda Simone Inzaghi. Come il tecnico arginerà il guaio supplementari.

Sarà senz’altro la punta di diamante della giornata numero 29 di Serie A la sfida fra Inter e Napoli, attesa in quel di San Siro alle ore 20.45 di domenica 17 marzo. Un incontro, questo, che fungerà chiaramente da passaggio di consegne vista la presenza degli attuali Campioni d’Italia e dei futuri detentori del titolo, sebbene gli azzurri continuino a sperare nel colpaccio. Questo, per mantenere vive le speranze Champions, capitalizzando anche sulla stanchezza dei nerazzurri, reduci da un’intensa ma soprattutto duratura sfida con l’Atletico Madrid. Direttamente dalla Gazzetta dello Sport spuntano però le mosse a sorpresa di Inzaghi per arginare tale problema, con due titolarissimi out dall’undici iniziale.

Ne Calhanoglu ne Mkhitaryan, le ultime verso Inter-Napoli

Ci ha pensato l’odierna edizione del quotidiano rosa a regalare le prime news agli appassionati circa Inter-Napoli. In particolare, riportata fra le pagine della Gazzetta vi è una probabile formazione nerazzurra alquanto sorprendente, e che vede partecipi parecchie sorprese a partire dalla difesa. La linea a 3 di Inzaghi sarà infatti composta con ogni probabilità per 2/3 da Acerbi e Bastoni, con Bisseck pronto invece a scalzare Pavard sul centro-destra. Il francese è apparso alquanto stanco al termine dell’incontro con l’Atletico Madrid, incappando anche in un paio di errori non da lui. L’ex Colonia potrebbe quindi aver convinto Inzaghi, pronto a schierare nuovamente in campo Bisseck, dopo il gol di Bologna, in copertura su Kvaratskhelia.

Sorpresa delle sorprese, però, la doppia esclusione a centrocampo, con Calhanoglu e Mkhitaryan pronti a partire dalla panchina dopo le estreme fatiche di Madrid. Il turco è infatti apparso ampiamente in ombra in Champions, dopo aver giocato 120 minuti di fila a pochi giorni dal proprio rientro dall’infortunio. L’armeno, che di minuti ne ha giocati invece 111, è colui che invece ha patito più di tutti la fatica, apparendo con il fiato corto nelle ultime azioni della sua sfida. Pronti quindi a partire dal primo minuto un Asllani sempre più in crescita e un Frattesi divenuto ormai garanzia.

Poche certezze ma buone per l’Inter, la formazione di Inzaghi

D’innanzi a tre sorprese del genere vi è però estremo bisogno di certezze in casa Inter, che ritroverà il tandem d’attacco Lautaro-Thuram per la prima volta in campionato dal 16 febbraio. Abbastanza sicure, inoltre, le maglie da titolari in fascia per Dimarco e Darmian, con quest’ultimo favorito su Dumfries. La Gazzetta riporta quindi anche la soluzione targata Inzaghi all’assenza di Carlos Augusto, con Buchanan pronto a fare il proprio ingresso a partita in corso. Di seguito, la probabile formazione nerazzurra:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Asslani, Barella, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. ALL: Inzaghi.