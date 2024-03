Futuro Calzona, arriva l’annuncio della Federazione slovacca: avete sentito?

Arrivano direttamente dal presidente della Federcalcio slovacca le parole circa il futuro di Francesco Calzona. Quanto detto sul Napoli.

In casa Napoli si continua a lavorare in ottica futura, soprattutto in merito alla panchina e a chi vi siederà la prossima stagione. Presenti infatti, all’ombra del Vesuvio, ancora forti dubbi inerenti al lavoro di Francesco Calzona, che dopo aver perso la qualificazione ai quarti di Champions League si giocherà gran parte della propria permanenza tramite il raggiungimento del quarto o del quinto posto in Serie A. Nel frattempo, un doppio dettaglio si aggiunge alla vicenda nella giornata odierna, con le parole del presidente della Federcalcio slovacca abili ad arrivare come un fulmine sulla città e sulla società partenopea.

Futuro di Calzona, dalla Slovacchia sono sicuri

Dopo la fuoriuscita di alcune news inerenti al probabile addio di Calzona a fine stagione, con il Napoli all’apparenza più indirizzato su profili del calibro di Italiano, Palladino o Farioli in caso di mancato approdo in Champions, ecco arrivare le parole sul caso ad opera di Jan Kovacik. Il presidente della Federcalcio slovacca è stato infatti ascoltato dalla redazione di Cronache di Napoli, abile dunque a riportarne delle dichiarazioni che traspaiono sicurezza e non solo sponda futuro di Francesco Calzona.

Sul Napoli:

“Ormai guardo tutte le partite del Napoli, e credo che l’esperienza di Calzona sulla loro panchina sia positiva. In Serie A può arricchire il proprio bagaglio di esperienza e portarlo da noi in Nazionale, e questo non può farci altro che bene”.

Dirette e precise, quindi, le dichiarazioni di Kovacik, che ha poi rincarato la dose tornando a parlare del futuro del proprio commissario tecnico:

“Se Calzona rimarrà a Napoli? Sono cose che, onestamente, non ci interessano. Ha un accordo sottoscritto con noi, e a fine campionato con gli azzurri tornerà a concentrarsi su di noi. L’unica cosa fondamentale per me è il suo contratto stipulato con la Slovacchia fino al 2025”.

Calzona-Napoli, Kovacik apre ai dialoghi

Analizzando tali dichiarazioni, però, non tutto sembrerebbe presagire al rifiuto categorico da parte della Slovacchia o a una repulsione nei confronti di una permanenza azzurra per Calzona. Lo stesso Kovacik ha infatti aperto a un possibile nuovo dialogo con la SSC Napoli, ribadendo però che la cosa fondamentale per lui è l’accordo indissolubile e indiscutibile del tecnico con la Slovacchia.

Sui possibili nuovi dialoghi con il Napoli: