Sostituto Osimhen, ha segnato già 21 gol: il Napoli lo segue da inizio stagione

Visto il possibile addio di Osimhen nella prossima sessione di calciomercato, il Napoli sta già seguendo il sostituto: di chi si tratta

Tornato dalla Coppa d’Africa Osimhen è tornato a segnare con una discreta continuità. Cinque gol nelle prime tre partite immediatamente successiva al ritorno dalla Costa d’Avorio. Poi la stanchezza si è evidentemente fatta sentire. Nelle ultime tre gare infatti il bomber azzurro non ha messo a segno alcuna rete. L’assenza di Osimhen sul tabellino dei marcatori ha inevitabilmente condizionato le possibilità di qualificazione del Napoli ai quarti di finale di Champions League. Di fatto annullato dal giovane Cubarsi (classe 2007, ndr) potrebbe aver concluso all’Estadi Olimpic di Montjuic la sua esperienza in Europa con la maglia del Napoli.

Calciomercato Napoli, Osimhen via in estate? Occhi sul possibile sostituto

Sono frequenti infatti i rumors che vorrebbero Osimhen lasciare il Napoli a fine stagione. Le big d’Europa non avrebbero grossi problemi a sborsare l’ingente cifra necessaria per sbloccare la clausola rescissoria, sopratutto in Premier League. De Laurentiis non ha mai fatto riferimento ad una cifra precisa, ma ha detto in passato che la clausola esiste, ed è molto alta (si parla di 120-130 milioni di euro, ndr).

Cifra che il Napoli potrebbe sin da subito reinvestire per acquistare il sostituto. La squadra di mercato azzurra si sta già muovendo su questo fronte. Dalle ultime indiscrezioni pare che la lista di profili ritenuti interessanti si sia ristretta a tre: Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia e Santiago Gimenez del Feyenoord.

Chi è Gimenez, l’attaccante seguito dal Napoli come sostituto di Osimhen

Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord classe 2001, ha già timbrato il cartellino 21 volte questa stagione, su un totale di 24 presenze. Numeri da bomber di razza. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, tramite il suo profilo X, però non è ancora stata intavolata una vera e propria trattativa. Il team di scouting partenopeo ha già osservato il messicano varie volte, può quindi divenire un obiettivo concreto per l’attacco.

L’eventuale acquisto di Gimenez come terminale offensivo dipende ovviamente dalla scelta del nuovo allenatore. Con il Feyenoord è abituato a giocare con il 4-3-3. Gli olandesi inoltre sono soliti mettere in pratica un calcio d’attacco, e quindi congeniale ai principi di gioco adottati dal Napoli negli ultimi anni. Certo non è un grande nome, ma si sa De Laurentiis difficilmente è propenso a quel tipo di trattative. Tuttavia, sopratutto in ambito di attaccanti, il Napoli difficilmente ha sbagliato. C’è da star tranquilli.