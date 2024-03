Palladino sull’azzurro Popovic: “È bravissimo, ma ha un problema”, di cosa si tratta

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Matija Popovic, giovane che passerà al Napoli in estate.

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Matija Popovic, giovane calciatore serbo che ora è in prestito alla squadra brianzola ma che, in estate, approderà al Napoli (nell’ambito dell’operazione Zerbin, ndr). Il 18enne milita nella primavera della squadra per cui giocherà fino a giugno. Il prossimo anno potrà mettersi in mostra al Napoli, davanti al nuovo allenatore.

Una vera e propria scommessa che potrà dimostrare tutto il suo valore in queste ultime giornate di Serie A: il Monza, infatti, consolidata la salvezza e preso coscienza della difficoltà nel piazzarsi in una zona europea ha l’obiettivo di lanciare il promettente trequartista per potergli far riprendere confidenza con il campo.

Dopo uno stop di otto mesi, frutto non di un infortunio ma dovuto allo svincolo dal Partizan Belgrado, Palladino ha ritenuto necessario l’inserimento in maniera graduale del calciatore in un ambiente completamente diverso rispetto a cui era abituato. Il numero 79, infatti, ha disputato 55 minuti in una gara di primavera, rimanendo, perciò, coerente con l’idea del tecnico biancorosso.

La difficoltà di Popovic e la promessa di un vicino impiego

Alla vigilia di un match decisivo tra Monza e Cagliari, Palladino, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda in cui veniva preso in considerazione il profilo di Popovic. Su quest’ultimo ha mostrato tutto il suo apprezzamento e ha svelato la difficoltà che lo ha trattenuto un po’ in quest’inizio di avventura italiana: “Mi auguro di dargli spazio da qui a fine stagione. Lui è un ragazzo bravissimo, ha avuto difficoltà nell’imparare l’italiano ma Djuric l’ha aiutato molto. Abbiamo preferito dargli minutaggio con la primavera perchè stare 8 mesi fuori non è facile”.

Difficoltà che, però, sembrano toccarlo soltanto fuori dal campo: il giocatore, infatti, nelle sue esperienze nelle giovanili del Partizan Belgrado ha sempre presentato una dominanza fisica nel reparto offensivo abbinata ad una buona velocità. Alto 1,93 metri, ha avuto la possibilità di giocare e come prima punta e come ala destra oltre a ricoprire il proprio ruolo da trequartista.

Nella passata stagione è stato protagonista di ben 2o gol e 5 assist in 24 partite nella Kadetska Liga. Un rendimento che la dirigenza azzurra si auspica di rivedere in un campionato molto più difficile ma che date le caratteristiche fisiche può affrontare a pieno regime. Col Monza è pronto a sfruttare le opportunità che l’allenatore gli concederà, in attesa dell’approdo al Napoli.