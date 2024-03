Nazionale, prima convocazione per Folorunsho: Spalletti fa fuori un giocatore del Napoli

Sono state diramate da Spalletti le convocazioni in vista della prossima tournée che la Nazionale italiana affronterà negli USA: i dettagli

La ventinovesima, prossima giornata di Serie A, quella che vedrà affrontarsi Napoli e Inter a San Siro, sarà l’ultima prima della sosta nazionali. In vista dei prossimi impegni della Nazionale italiana Spalletti ha scelto i 28 calciatori che prenderanno parte alla tournée negli Stati Uniti, dove l’Italia affronterà Ecuador e Venezuela. Giovedì 21 marzo l’Italia sfiderà il Venezuela, alle ore 22 italiane (17 locali), nella suggestiva cornice di Fort Lauderdale, stadio di casa dell’Inter Miami di Lionel Messi. Ad ospitare l’altra amichevole contro l’Ecuador sarà invece la Red Bull Arena dei New York Red Bulls, in New Jersey, domenica 28 marzo alle ore 21 italiane (16 locali).

Nazionale, i 28 convocati di Spalletti

Tre le principali sorprese visibili sulla lista dei convocati. La prima senza dubbio la prima convocazione di Michael Folorunsho, calciatore che sta facendo tanto bene con la maglia del Verona. L’ex Bari è però in prestito dal Napoli, che può sorridere in vista della prossima stagione. Compaiono inoltre sulla lista i giovani Bellanova e Lucca, anche loro protagonisti con le magli rispettivamente di Torino e Udinese. Non ci sarà invece l’azzurro Politano.

Di seguito la lista completa diramata quest’oggi dalla Federazione:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Totthenam);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Convocazioni Italia, Spalletti convoca due giocatori del Napoli

Conferme invece per quanto riguarda Di Lorenzo e Meret. Il capitano azzurro è una certezza della Nazionale azzurra, con ogni probabilità Spalletti farà affidamento su di lui per Euro 2024, a prescindere dal modulo che verrà utilizzato. L’estremo difensore del Napoli dovrà battagliare invece con Vicario e Carnesecchi per conquistare il ruolo di vice Donnarumma.

L’esclusione di Politano non sorprende più di tanto se verranno confermate le indiscrezioni secondo le quali Spalletti opterà per un 3-4-2-1. L’esterno azzurro non è abituato a giocare a tutta fascia e non avrebbe opportunità di mettere in mostra tutto il suo potenziale. Se invece Spalletti dovesse confermare il 4-3-3 come modulo, si tratta di un’esclusione significativa, sulla quale sicuramente ci sarà da interrogarsi man mano che si avvicina l’appuntamento europeo.