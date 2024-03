Allenatore Napoli, De Laurentiis convinto da due motivi: chi è in vantaggio

È partito il casting per il prossimo allenatore del Napoli, De Laurentiis sta studiando le varie possibilità: spunta un ipotesi a sorpresa

Con l’uscita definitiva dalle coppe europee, in seguito alla sconfitta agli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, il Napoli può concentrare tutte le sue forze sul campionato. Serie A che ultimamente sta sorridendo al Napoli. La vittoria contro la Juventus ha portato una ventata di aria fresa all’ambiente Napoli, svanita poi pochi giorni dopo per l’uscita dalla Champions. L’obiettivo di Calzona è quindi quello di riprendere dalla vittoria contro i bianconeri, dimenticando la brutta serata in terra catalana.

Come prossima avversaria però c’è l’Inter di Simone Inzaghi, capolista a più sedici punti dal Milan. Nonostante la recente delusione rimediata dai nerazzurri in Champions League (dove hanno perso nel doppio confronto contro l’Atletico Madrid agli ottavi, ndr) si tratta di un match a dir poco complicato. Tra l’altro è anche l’ultimo appuntamento prima della sosta riservata alle nazionali. L’obiettivo del Napoli è sempre lo stesso: tentare l’impresa qualificazione alla Champions League, magari sperando nella quinta italiana qualificata grazie al ranking. Il piazzamento stagionale degli azzurri dirà poi tanto anche sulle scelte future della società, in particolare per quanto riguarda il nuovo allenatore del Napoli.

Prossimo allenatore Napoli, ipotesi a sorpresa: ha convinto De Laurentiis

Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, oltre alle ipotesi più gettonate, come Conte, c’è da tenere in considerazione anche un’altra possibilità: la permanenza in azzurro di Francesco Calzona. In conferenza stampa, in occasione dell’annuncio dei convocati della Nazionale slovacca riguardo l’ipotesi Napoli ha detto: “Se arriverà un’offerta deciderò insieme alla Federazione slovacca la cosa migliore da fare. Non mi è arrivata alcuna proposta”, non chiudendo quindi ad un eventuale futuro in azzurro anche per la prossima stagione.

L’emittente radiofonica riporta inoltre che il presidente De Laurentiis sarebbe molto contento dell’operato di Calzona fin qui. Alla società piace particolarmente il modus operandi e il tipo di calcio proposto, più nelle corde del Napoli. Questi due fattori sono determinanti nella corsa alla panchina azzurra, ma è ovvio che Calzona si giocherà la permanenza nelle prossime dieici gare di campionato.

Prossimo allenatore Napoli, da non scartare la possibile permanenza di Calzona

La prossima estate, specialmente nel caso in cui non dovesse centrare la qualificazione alla Champions, sarà per il Napoli una sorta di anno zero. Con l’eventuale cessione di Osimhen si andrebbe quindi a ricostruire gran parte della rosa. La figura di Calzona potrebbe quindi fungere da “collante” tra i tanti nuovi arrivati e i calciatori rimasti in rosa, trasmettendo al meglio i dettami tattici proposti. Anche questo è un fattore da considerare.