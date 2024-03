Osimhen, rivelazione dell’ultim’ora sul futuro: lo ha detto il CT della Nigeria

Dopo la sconfitta in finale di Coppa d’Africa, Josè Peseiro, ex ct della nazionale nigeriana, ha parlato del futuro di Victor Osimhen.

Victor Osimhen è sicuramente l’uomo cardine del Napoli. Il nigeriano, in coppia con Kvaratskhelia ha trascinato il Napoli allo scudetto nella passata stagione e rimarrà per sempre impresso nella storia del club.

Quest’anno, così come per tutto il Napoli, il percorso di Osimhen non è stato positivo come lo scorso anno. In particolare, gli azzurri hanno sofferto oltremodo la prolungata assenza del proprio bomber. Prima di Natale, infatti, il numero 9 azzurro è stato costretto ai box per i suoi soliti problemi di natura muscolare. Dopo la sosta, invece, Osimhen è partito per la Coppa d’Africa ed è tornato giusto in tempo per la gara d’andata contro il Barcellona in Champions League.

Da quando è tornato, il Napoli è tornato a fare prestazioni quantomeno accettabili e le speranze di qualificazione alla prossima Champions League passano dai suoi gol.

Futuro Osimhen, rivelazione dell’ex ct Peseiro

In casa Napoli da diverso tempo tiene banco il futuro di Victor Osimhen. Fresco di rinnovo che lo ha portato ad essere il calciatore più pagato in Serie A, pare che le strade di Osimhen e del Napoli siano destinate a separarsi. Il rinnovo, infatti, è stato firmato per permettere al Napoli di guadagnare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria.

Proprio del futuro del nigeriano ha parlato Josè Peseiro, ct della Nigeria in Coppa d’Africa e che da sempre è molto vicino all’attaccante azzurro.

Di seguito le sue parole a Sportitalia:

Osimhen è arrivato alla Coppa d’Africa dopo una serie di polemiche con il proprio club: è stato difficile farlo restare sereno? E sarà difficile per il Napoli sostituirlo, dato che è risaputo che le strade si separeranno a fine anno?

“Victor è un calciatore formidabile. Anche se ha segnato solo un gol, è stato molto importante per il successo avuto dalle Super Eagles in Coppa d’Africa. Un vero giocatore di squadra che ha lottato fino all’ultimo minuto, alla ricerca della vittoria. Penso che avrà diversi club interessati a fine stagione e solo lui ed il suo club potranno decidere il suo futuro”.

Su Osimhen, come rivelato da Peseiro, ci sono tantissimi club pronti a tentare il colpaccio. Su tutti, da diverse settimane c’è il Paris Saint Germain che è chiamato a sostituire Mbappé, pronto a volare al Real Madrid. Il Psg, inoltre, potrebbe tentare un doppio colpo dalla Serie A, andando a prendere anche Rafa Leao dal Milan.