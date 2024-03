Ngonge e Mazzocchi alla BMT: messaggio speciale ai tifosi, poi le parole sul ritiro

In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo, direttamente dalla Fiera d’Oltremare, hanno parlato Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi.

Dopo le fatiche di Champions contro il Barcellona, il Napoli è tornato a casa per preparare al meglio la sfida di domenica sera contro l’Inter. Così come il Napoli, anche i nerazzurri sono reduci da un difficile impegno europeo in Spagna e anche gli uomini di Inzaghi sono usciti dalla Champions League.

Gli allenamenti, per il Napoli, sono ripresi nella giornata di oggi. Due tesserati azzurri, però, oltre agli impegni in campo, hanno presenziato anche alla Fiera d’Oltremare in occasione della rassegna Borsa Mediterranea del Turismo. Nello specifico si tratta di una rassegna dedicata agli operatori del turismo che da ventisette anni si tiene a Napoli.

Pasquale Mazzocchi e Cyril Ngonge, in particolare, hanno presenziato allo stand dedicato alla Val di Sole e al Trentino in virtù della collaborazione tra la SSC Napoli e la regione che prosegue da diversi anni come lo dimostrano i numerosi ritiri estivi svolti a Dimaro.

Ritiro Dimaro? Parlano Ngonge e Mazzocchi

Nel corso della loro presenza allo stand dedicato al Trentino, c’è stata l’opportunità per i giornalisti presenti di fare qualche domanda ai due calciatori azzurri.

Il primo a prendere la parola è stato il napoletano Pasquale Mazzocchi. L’esterno azzurro ha parlato del ritiro di Dimaro e di come i suoi amici napoletani si trovano nelle località del ritiro azzurro.

Di seguito quanto evidenziato:

Cosa pensano i tuoi amici napoletani del ritiro di Dimaro?

“Penso che sia una bellissima località. È una bellissima occasione per visitare luoghi a cui non siamo abituati”. Rapporto con i tifosi?

“Penso che il contatto con i tifosi sia stupendo. È l’opportunità per fare felici i bambini che non possono venire durante l’anno”.

Dopo Mazzocchi, anche Ngonge ha preso la parola. Dopo alcune rapide battute sulla pronuncia esatta del suo nome e cognome, l’ex Hellas Verona ha rivelato il suo amore per la montagna. L’esterno belga ha affermato, inoltre di preferire allenarsi al fresco del Trentino, piuttosto che al caldo di Castel Volturno.

Meglio allenarsi al fresco o al caldo a Castel Volturno?

“Devo essere onesto, meglio al fresco. Per me la montagna è sempre bella. Ho provato lo sci, ma meglio il calcio”.

Così come per Mazzocchi, anche Ngonge ha parlato del suo rapporto con la piazza partenopea.

Di seguito le sue parole: