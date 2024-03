Napoli in Superlega? Spunta un retroscena tra De Laurentiis e Laporta

Barcellona-Napoli non ha rappresentato la sola sfida di ritorno di Champions League fra azzurri e blaugrana. Spunta il retroscena sulla Superlega.

Il Napoli ha salutato la Champions League, e di conseguenza il Mondiale per Club, dopo la sconfitta patita per mano del Barcellona al Montjuic. Un duro colpo per gli azzurri, che nonostante il perfetto bilancio in positivo già bramavano la possibilità di aumentare i propri ricavi, e di mettere così una pezza fatta di denaro su una delle stagioni più deludenti degli ultimi anni. In particolare, quindi, ad esser deluso in primis è proprio il presidente De Laurentiis, cui promesse di premio in caso di passaggio del turno sono servite a poco. Spunta però, in quanto a termini economici, il possibile retroscena sulla Superlega fra ADL e il presidente del Barcellona Laporta.

Laporta parla di Superlega, la reazione di De Laurentiis sul Napoli

Oltre al Napoli, anche il Barcellona potrebbe ritrovarsi a dover salutare il Mondiale per Club nonostante il passaggio del turno ottenuto. Questo, in quanto un posto su due in Spagna è già occupato dal Real Madrid, con l’Atletico abile a confermare la distanza di 6 punti dai blaugrana in graduatoria grazie al trionfo sull’Inter. Una situazione che sta stretta alle già disastrate casse dei catalani, che puntano proprio alla FIFA Club World Cup per risanare il bilancio ed estinguere i propri debiti.

Per accedervi, però, il Barcellona è chiamato al raggiungimento delle semifinali di Champions con annessa vittoria nel doppio confronto, sperando poi in una dipartita colchoneros ai quarti. Non il più idilliaco degli scenari, che avrebbe portato il presidente Laporta a tirare nuovamente in ballo il progetto Superlega. Il tutto, d’innanzi ad un interessato De Laurentiis, vacillante a causa della perdita del Mondiale per Club nonché per i battibecchi avuti con la UEFA in seguito al caso Politano-Sky. A riportare tali news è quindi l’odierna edizione de Il Mattino, cui pagine forniscono ulteriori dettagli.

Superlega, come Laporta può convincere De Laurentiis

Schieratosi in contrapposizione alla Superlega nonostante la ben nota faida con la UEFA, De Laurentiis potrebbe esser portato a cambiare opinione dall’amico Laporta. I due presentano infatti un buon rapporto personale, cementificatosi dopo il doppio confronto in Champions League e con il patron catalano pronto a capitalizzare su ciò. Secondo Il Mattino infatti, a De Laurentiis non sarebbe andata giù la sanzione inflittagli dalla UEFA dopo l’episodio a Sky con protagonista Politano, arrivata immediatamente dopo l’ammenda emanata da DAZN per simili motivi. Una situazione che avrebbe quindi portato lo stesso ADL a vacillare d’innanzi alle parole di Laporta circa la Superlega, cui determinati aspetti continuano a colpire e ad interessare il presidente azzurro. Da capire come tale situazione avrà quindi modo di evolversi, con un clamoroso colpo di scena che potrebbe abbattersi all’ombra del Vesuvio.